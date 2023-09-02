10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

حالة من التخبط والإفلاس أصابت الجماعة الإرهابية، وأصبحوا يستميتون لبث أخبار كاذبة عبر أذرعها الإعلامية المأجورة ضد مصر، لمحاولة إثارة البلبلة والمساس بحالة الاستقرار في البلاد، فيحاولون في مرة نشر أخبار مغلوطة عن مراكز الإصلاح والتأهيل، وتارة أخرى نشر أخبار مغلوطة عن وجود تظاهرات حالة من التخبط الشديد لدى إعلام الإرهابية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كذب إعلام الجماعة الإرهابية أصبح مكشوفا للجميع، خاصة أن هناك أجهزة معنية بالدولة تقوم فورًا برصد وتحليل كافة الأخبار، والعمل على توضيحها أمام الرأي العام للمواطن الذي أصبح من حقه المعرفة بما يدور وهذا ما يحدث بالفعل، حيث تقوم أجهزة الإعلام الأمني الوطني برصد أخبار إعلام الإخوان المفبرك ويتم الرد عليه، وفضحهم وفضح أخبارهم الكاذبة التي تسعى لتشويه الدولة المصرية وإنجازاتها، أمام المصريين والعالم أجمع

أخبار كاذبة عن مراكز الإصلاح

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته بعض القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات وأكاذيب بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وترويج أكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى .

خبر كاذب بتواجد تظاهرات بالمحافظات

نفى مصدر أمني صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر على أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام، ويأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات بشكل حاسم.

شائعة بدء تطبيق نظام جديد للإتصالات

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن بدء تطبيق نظام جديد للاتصالات، وأكد المصدر أن تلك التناولات سبق تداولها بعدد من الدول عدة مرات إعتباراً من عام 2016.

وقد اضطلعت وزارات الداخلية بتلك الدول بنفيها باعتبارها معلومات مضللة.

فيديوهات بتعدي ضباط شرطة على المواطنين

أكد مصدر أمنى بأن مقاطع الفيديو التى تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين،قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية فى محاولة للنيل من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

انتشار أوبئة في مركز الإصلاح

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أحد الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

وأكد المصدر على عدم وجود أي وباء بأىٍ من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وأن جميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة.

اشتباكات أمنية بين الشرطة والمواطنين

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

وفاة شقيق صحفي في محبسه

نفى مصدر أمنى صحة إدعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الإعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة وتعدى بالضرب خلال شهر مايو الماضي بين شقيق الصحفي المذكور "محكوم عليه في القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "الشروع في تصدير مخدر" وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه في القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة "حيازة مواد مخدرة"، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى المركز لتلقي العلاج وتوفي عقب ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.. حيث إنتقلت النيابة العامة لمقر المركز لإعمال شئونها واضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة الذين أيدوا مضمون ما سبق.

وفاة مواطن نتيجة تعذيب في قسم دار السلام

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اعتباراً من يوم (29) يوليو المنقضى (على ذمة قضية إتجار بالأقراص المخدرة لحيازته "200 قرص مخدر") وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى، حيث يعانى من مرض "الدرن" وبعض الأمراض الأخرى وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى المستشفيات.

وقد ورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتبين خلوه من ثمة إصابات وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص.

وفاة مواطن في اشتباكات مع الأمن بالمنيا

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر أن المذكور أحد متجري المواد المخدرة (سبق اتهامه في عدد 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى)، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدي على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار ناري بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش - السلاح المستخدم - عدد من الطلقات النارية).. كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شائعة بوفاة مواطن في أحد المحافظات

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ظروف وملابسات وفاة أحد المواطنين واختلاق رواية كاذبة في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة.