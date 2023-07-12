رشوان: "إعلام الإرهابية" يركز على قضايا غير مألوفة لتشويه الدولة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اعلام الجماعة الإرهابية له كثير من الخصائص، لافتاً إلى أن أبرز ما يتعمده إعلام الإخوان أنه يركز على الحوادث والقضايا غير المألوفة لتشويه صورة الدولة.

وأضاف رشوان، خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن الإخوان لديهم إعلام لا يصرّح بارتباطه بالجماعة بشكل أو بآخر.

وأوضح أن الهوية الوطنية من القضايا المطروحة على مائدة مناقشات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن هناك أمرين فيما يتعلق بالحديث عن الهوية: الولاء والهوية، والأخيرة تعريفها معقّد جدًا ليس في مصر، فقط، إنما في العالم كله؛ لأن الهوية عبارة عن إحساس داخلي يتمحور حول "مَن أنا؟"

أشار إلى أن هوية المجتمع تكون في خطر عندما يواجهون الأفراد عوامل خارجية تحاول اقناعهم بعكس ما هم فيه، فعلى سبيل المثال ما تردده الجماعة الإرهابية بأن مصر ليست كيان يُنتمى إليه، والأوطان حفنة من تراب عفن والانتماء الأصلي لهم خارج نطاق أوسع وبالتالي فإنه في هذه الحالة من الممكن أن تكون مثل هذه الادعاءات أن تخلخل المواطن المصري البسيط، خاصة إذا حججت بأشياء يقدسها مثل الدين.