إفلاس "إعلام الإرهابية".. بيانات وهمية لزعزعة الاستقرار تفضح كذب الإخوان

كشفت الجماعة الإرهابية نفسها مؤخرًا حينما أعلن إعلامها المأجور عن إفلاسه الفكري ومن خلال إذاعة بيانات وهمية كاذبة لا تمت للواقع بصلة، مستندة على تزييف الحقائق والشائعات والإدعاءات الكاذبة.

ويعاني إعلام الجماعات الإرهابية في الوقت الحالي من الإفلاس الفكري الرهيب، فيحاول أن يعود مجددا للمشهد من خلال بيانات وهمية الهدف منها فقط لا غير محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار.

وكشفت الأجهزة المعنية كذبهم وادعاءاتهم الباطلة، وفضحت تزييفهم للحقائق أمام الرأي العام.

وفاة مواطن بقسم دار السلام

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته عدد من صفحات وقنوات الجماعة الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن المذكور محبوس احتياطياً بقرار من النيابة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اعتبارًا من 29 يوليو المنقضى (على ذمة قضية إتجار بالأقراص المخدرة لحيازته "200 قرص مخدر")وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى حيث يعانى من مرض "الدرن" وبعض الأمراض الأخرى.

وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى المستشفيات وقد ورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتبين خلوه من ثمة إصابات وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص.

وفاة مواطن في المنيا

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته القنوات الإخوانية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

أوضح المصدر أن المذكور أحد متجرى المواد المخدرة (سبق اتهامه فى 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة فى 8 قضايا أخرى)، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدى على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح نارى كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار نارى بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.

وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش - السلاح المستخدم - عدد من الطلقات النارية) كما تم ضبط 3 أشخاص كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رواية كاذبة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ظروف وملابسات وفاة أحد المواطنين وإختلاق رواية كاذبة فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة.

اشتباكات بين الأمن والأهالي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.