الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد داغر: المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعما كبيرا لدار الأوبرا

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعمًا كبيرًا لدار الأوبرا، لافتًا إلى أنها تعتبر مثال حقيقي للإعلام القوي الذي يستطيع أن يوصل للجمهور في كل أنحاء العالم. 

وأضاف "داغر"، خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة cbc، أن هذه تعتبر الدورة الـ31 من مهرجان القلعة، معقبًا: "بقالنا 31 سنة نقيم مهرجان القلعة، وكل مجموعة من القائمين على المهرجان يعملون على تقديم أفضل شيء، وهناك مجهود طيلة الوقت يُبذل".

وأوضح أن اشتراك الشركة المتحدة بقنواتها التي لها مشاهدات عالية، ساعدتنا على الوصول إلى الناس، مما جعل الناس تشاور علينا، معقبًا: "نحن نستطيع أن نصنع الحدث ونقيم الحفلة ونقدم المستوى والتنوع في الفقرات، لكن الشركة المتحدة تستطيع أن تصل إلى كل الناس في كل مكان في العالم وليس فقط في مصر".

الدكتور خالد داغر دار الأوبرا المصرية مهرجان القلعة الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية

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