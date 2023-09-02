السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الآثار يلتقى مجموعات سياحية من أمريكا والأرجنتين بالأقصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمجموعات من السائحين من دولتي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، خلال تواجدهم بمنطقة وادي الملوك الأثرية ومعابد الكرنك بالأقصر ضمن برنامج زيارتهم الحالية لمصر، حيث حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.

ورحب الوزير بهؤلاء السائحين، مؤكداً أن مصر ترحب بكافة ضيوفها من السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم للتعرف على حضارتها العريقة والاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة بها، متمنياً لهم إقامة سعيدة فى مصر يستمعوا خلالها بتجربة سياحية متميزة بها.

وحرص الوزير على سؤالهم والاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم عن تجربتهم السياحية التي عايشوها وشعروا بها حتى الآن خلال زيارتهم لمصر، ومدى حصولهم على ما وعدوا به من تجربة سياحية من قبل الشركة السياحية أو منظم الرحلات القادمين معه.

ومن جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بزيارتهم لمصر وخاصة في ظل ما لمسوة من تجربة سياحية ممتعة بها، وأشار عدد منهم إلى أن هذه تعد هي أول زيارة لهم لمصر.

وأشاروا إلى شعورهم بأمن وأمان وحسن ضيافة في مصر والذي لم يشهدوه في أى مكان آخر زاروه بالعالم، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه وتعرفوا عليه عن الحضارة المصرية العريقة سواء الآثار الفرعونية أو الإسلامية أو القبطية وغيرها، وأنها كانت فرصة عظيمة لإعادة اكتشاف الآثار المصرية عن قرب.

وتحدثوا أيضاً عن زيارتهم لمدينة القاهرة والتي استمرت لمدة ٤ أيام زاروا خلالها معالم سياحية وأثرية كثيرة منها منطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية، ووعدوا بأن يقوموا بتكرار زيارتهم لمصر مرة أخرى.

واختتم الوزير حديثه بالإعراب عن تطلعه لقيامهم بتكرار زيارتهم لمصر مرة أخرى، وتمنياته بأن يقوموا بنقل تجربتهم وما شاهدوه خلال الزيارة لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجعيهم على زيارتها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا، افتتحا، صباح اليوم، ديري مارجرجس "المجمع" والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقاده بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات ترميمها وصيانتها.

كما تفقد الوزير آخر مستجدات مشروع ترميم بعض المقابر الأثرية بمنطقة وادي الملوك بالأقصر، برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومنها مقبرة الملك رمسيس التاسع، بجانب تفقد صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، ومركز الزوار الخاص بالمنطقة.
 

وزير السياحة والآثار السائحين معابد الكرنك وادي الملوك تجربة سياحية

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