الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولي: وادي الملوك من أهم المعابد الاثرية التي تعكس عراقة تاريخ مصر

وادي الملوك
وادي الملوك

قال تقرير دولي، أن وادي الملوك من أهم المعابد الاثرية في مصر التي تعكس عراقة تاريخها وأهميتها الثقافية وكنوزها وواحد من أكثر مواقع الجذب إثارة للإعجاب في العالم.

وقال موقع "ناشن وورلد نيوز" الدولي لأخبار الترفيه، أن وادي الملوك مكان سحري يعيدنا إلى الحضارة المصرية القديمة، وتقع هذه المقبرة القديمة على الضفة الغربية لنهر النيل بالأقصر، مضيفا أن وادي الملوك، المعروف سابقا ب‍ "تا آيست ماات"، الذي يعني "مكان الحق"، هو مكان فريد ومثير للإعجاب، ويقع المنطقة غرب نهر النيل في الأقصر، وقد جذب السياح لقرون عدة.

- أحد عجائب العالم القديم العظيمة

 وتابع الموقع، يعتبر هذا الموقع الغامض إحدى عجائب العالم القديم العظيمة، وهو موطن لقبور كثيرة من الفراعنة وعائلاتهم، بالاضافة إلى شخصيات بارزة من ما يدعى الملكوت الجديد.
ويعتقد ان وادي الملوك نشأ من فترة مملكة مصر الجديدة بين القرنين ال‍ 16 وال‍ 11 ق‌م، وصار مدفن الفراعنة والشرفاء في ذلك الوقت، ومن الواضح أن النية كانت إخفاء مقابر الفراعنة عن اللصوص وحماية أجسادهم وثرواتهم، لذلك  موقع الوادي، المحاط بالجبال والبعيد عن المستوطنات البشرية، جعله مكانا مثاليا لدفن الفراعنة وكنوزهم دون ان يزعجوا.

وأوضح التقرير أن تحتمس الأول أول فرعون يدفن في وادي الملوك، لكن حفيده توت عنخ آمون هو الذي صار الفرعون الأكثر شهرة في الوادي، ويعود الفضل في ذلك إلى اكتشاف قبره مع كل كنوزه سنة 1922 على يد عالم الآثار، هاورد كارتر، ومنذ ذلك الحين، خضع وادي الملوك للعديد من أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية الجديدة.

- أهمية وادي الملوك الثقافية


وادي الملوك من أهم الأماكن في مصر من الناحية الثقافية، وإنها شهادة على الحضارة المصرية العظيمة ومثال على مهاراتهم في الهندسة والعمارة، كما يزود الوادي معلومات قيمة عن حياة وموت فرعون وبيئته، كما تحتوي المقابر في وادي الملوك على كنوز قيمة تعكس غنى وقوة الحضارة المصرية القديمة.

- مقابر وادي الملوك


يتألف وادي الملوك من منطقتين أو قسمين، الوادي الشرقي والوادي الغربي، وقد تم حتى الآن اكتشاف 63 مقبرة، كل منها بهيكل فريد من نوعه ومزخرفة بمشاهد من الحياة والدين في مصر القديمة.

ومن أشهر المقابر المفتوحة في وادي الملوك مقبرة توت عنخ آمون، وذلك لأنها لم تنهب قبل اكتشافها، أي ان كل محتويات القبر كانت آمنة وسليمة، وهذا الموقف جعله مثيرا للاهتمام بشكل خصوصي وأثار اهتمام المستكشفين.

ولكن قبور ورمسيس الثالث، ورمسيس السادس، وسيتي الأول، وأمنحوتب الثاني، ومريبتاح، وتاوزرت، وستناخت، هي أيضا من المقابر الهامة جدا، وكل من هذه المقابر فريد من نوعه في تصميمه وزينه، فالمقابر في وادي الملوك هي من بين أكثر المقابر إثارة للإعجاب في العالم.

- كنوز وادي الملوك

تحتوي المقابر في وادي الملوك على بعض اهم كنوز العالم القديم، ويحتوي كل قبر على قطع أثرية، مجوهرات، وأشياء ثمينة تظهر ثروة وقوة الفرعون وعائلته، ومن أشهر الكنوز مقبرة الملك توت عنخ آمون، وتشمل هذه الأقنعة الجنائزية الصلبة الشهيرة المصنوعة من الذهب والفرس ثلاثي الطبقات.

الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة الحضاره المصريه العظيمه الضفة الغربية الملك توت هاورد كارتر

الأكثر قراءة

الوحدات المحلية في المنيا تزيل 7 حالات تعد ومخالفات بناء

رفع 151 طن مخلفات وزراعة أشجار مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

من أحد السعف حتى القيامة.. نظرة إلى مظاهر الاحتفالات القبطية الشعبية للمصريين بأسبوع الآلام

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

استمرار فعاليات منتدى الحوار الوطنى بمركز شباب الزغرات بالنجيلة

آراب نيوز: مصر تأمل أن يسهم معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» فى زيادة أعداد السياح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟