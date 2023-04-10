تقرير دولي: وادي الملوك من أهم المعابد الاثرية التي تعكس عراقة تاريخ مصر

قال تقرير دولي، أن وادي الملوك من أهم المعابد الاثرية في مصر التي تعكس عراقة تاريخها وأهميتها الثقافية وكنوزها وواحد من أكثر مواقع الجذب إثارة للإعجاب في العالم.

وقال موقع "ناشن وورلد نيوز" الدولي لأخبار الترفيه، أن وادي الملوك مكان سحري يعيدنا إلى الحضارة المصرية القديمة، وتقع هذه المقبرة القديمة على الضفة الغربية لنهر النيل بالأقصر، مضيفا أن وادي الملوك، المعروف سابقا ب‍ "تا آيست ماات"، الذي يعني "مكان الحق"، هو مكان فريد ومثير للإعجاب، ويقع المنطقة غرب نهر النيل في الأقصر، وقد جذب السياح لقرون عدة.

- أحد عجائب العالم القديم العظيمة

وتابع الموقع، يعتبر هذا الموقع الغامض إحدى عجائب العالم القديم العظيمة، وهو موطن لقبور كثيرة من الفراعنة وعائلاتهم، بالاضافة إلى شخصيات بارزة من ما يدعى الملكوت الجديد.

ويعتقد ان وادي الملوك نشأ من فترة مملكة مصر الجديدة بين القرنين ال‍ 16 وال‍ 11 ق‌م، وصار مدفن الفراعنة والشرفاء في ذلك الوقت، ومن الواضح أن النية كانت إخفاء مقابر الفراعنة عن اللصوص وحماية أجسادهم وثرواتهم، لذلك موقع الوادي، المحاط بالجبال والبعيد عن المستوطنات البشرية، جعله مكانا مثاليا لدفن الفراعنة وكنوزهم دون ان يزعجوا.

وأوضح التقرير أن تحتمس الأول أول فرعون يدفن في وادي الملوك، لكن حفيده توت عنخ آمون هو الذي صار الفرعون الأكثر شهرة في الوادي، ويعود الفضل في ذلك إلى اكتشاف قبره مع كل كنوزه سنة 1922 على يد عالم الآثار، هاورد كارتر، ومنذ ذلك الحين، خضع وادي الملوك للعديد من أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية الجديدة.

- أهمية وادي الملوك الثقافية



وادي الملوك من أهم الأماكن في مصر من الناحية الثقافية، وإنها شهادة على الحضارة المصرية العظيمة ومثال على مهاراتهم في الهندسة والعمارة، كما يزود الوادي معلومات قيمة عن حياة وموت فرعون وبيئته، كما تحتوي المقابر في وادي الملوك على كنوز قيمة تعكس غنى وقوة الحضارة المصرية القديمة.

- مقابر وادي الملوك



يتألف وادي الملوك من منطقتين أو قسمين، الوادي الشرقي والوادي الغربي، وقد تم حتى الآن اكتشاف 63 مقبرة، كل منها بهيكل فريد من نوعه ومزخرفة بمشاهد من الحياة والدين في مصر القديمة.

ومن أشهر المقابر المفتوحة في وادي الملوك مقبرة توت عنخ آمون، وذلك لأنها لم تنهب قبل اكتشافها، أي ان كل محتويات القبر كانت آمنة وسليمة، وهذا الموقف جعله مثيرا للاهتمام بشكل خصوصي وأثار اهتمام المستكشفين.

ولكن قبور ورمسيس الثالث، ورمسيس السادس، وسيتي الأول، وأمنحوتب الثاني، ومريبتاح، وتاوزرت، وستناخت، هي أيضا من المقابر الهامة جدا، وكل من هذه المقابر فريد من نوعه في تصميمه وزينه، فالمقابر في وادي الملوك هي من بين أكثر المقابر إثارة للإعجاب في العالم.

- كنوز وادي الملوك

تحتوي المقابر في وادي الملوك على بعض اهم كنوز العالم القديم، ويحتوي كل قبر على قطع أثرية، مجوهرات، وأشياء ثمينة تظهر ثروة وقوة الفرعون وعائلته، ومن أشهر الكنوز مقبرة الملك توت عنخ آمون، وتشمل هذه الأقنعة الجنائزية الصلبة الشهيرة المصنوعة من الذهب والفرس ثلاثي الطبقات.