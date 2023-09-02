براتب 5600 جنيه.. وزارة العمل تعلن 750 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 750 فرصة عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 45 سنة، بإحدى شركات خدمات الأمن بالقاهرة.



فرص عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 700 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، على أن تتراوح ساعات العمل من 8 وحتى 12 ساعة، وذلك بحسب الموقع، وبراتب يتراوح من 3300 وحتى 5600 جنيه.



مواقع العمل

وحددت الشركة مواقع العمل في مبنى إداري بالعاصمة الإدارية، قرية بالساحل الشمالي، كمبوند بالتجمع الأول أمام بوابة 6 الرحاب، مول بمصر الجديدة، و6 أكتوبر.



كما تطلب الشركة، 50 مراقب كاميرات، للعمل بمول بزهراء المعادي، وذلك 12 ساعة عمل.



وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين اجتماعي، وسكن، ومواصلات داخلية بالعاصمة الإدارية.



طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في ريحانة بلازا 6، B5 زهراء المعادي، بجوار مبنى أوسكار، القاهرة، أو الاتصال على 01050405442.

5756 فرصة عمل

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، في بيان لها الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023، الذي بدأ من الجمعة،

نشرة التوظيف الدورية

وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.