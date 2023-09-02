لو فاتك الترند|قرار جديد فى قضية "قتل طبيب الساحل" وحفلات العلمين الأبرز على "جوجل"

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين السياسية والعالمية والرياضية والاجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

حفلات العلمين الجديدة.. فرحة وأمل وفخر بالإنجازات (صور)

تصدرت حفلات مهرجان العلمين الجديدة ترند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد النجاح الكبير الذي أبهر المشاركين فيه.

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محمد هانى يُجدد تعاقده 3 مواسم مع الأهلى.. والإعلان منتصف سبتمبر

اتفقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مع محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول بالقلعة الحمراء، على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، حيث إن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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ختام شبابى.. ويجز وشارموفرز فى الأسبوع الثامن من حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يواصل "الدستور" رصده لحصاد حفلات مهرجان العلمين الجديدة أضخم الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، والذي تختتم فعالياته مساء اليوم من خلال حفل الفريق الغنائي شارموفرز.

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ضمك السعودى يقترب من ضم طارق حامد لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اقتراب طارق حامد نجمنا المصري ولاعب اتحاد جدة من الانتقال لصفوف نظيره ضمك السعودي.

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"التعليم" ترفض جميع طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة فى سوهاج

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بشأن تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام، بالعام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

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قرار جديد من المحكمة فى قضية "قتل طبيب الساحل"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في قضية أسامة صبور المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل»، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لعدم جاهزية دفاع المتهمين الأول والثاني.

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