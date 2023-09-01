عمر كمال ودبل زوكش والصواريخ والبحراوي.. مهرجانات شعبية ورقص في "العلمين الجديدة"

تألق نجوم المهرجانات الشعبية خلال الدورة الأولى من مهرجان العلمين الذي شهد نجاح جماهيري كبير، وأمتع الجمهور والحاضرين من خلال إحياء مطربي الأغنية الشعبية لحفلات منوعة وضخمة خلال الحدث الترفيهي الأقوى والأهم بالشرق الأوسط.

وجمعت حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى بين نخبة من نجوم الطرب الشعبي مثل عمر كمال ورضا البحراوى والمطرب الشعبى محمود الليثى والمطرب الشاب مسلم، ودبل زوكش والصواريخ بالإضافة إلى حفل النجم حكيم، مما أمتع الحاضرين لحرص المهرجان على إرضاء جميع الأذواق.

حفل عمر كمال بالعلمين

شهد حفل المطرب الشعبي عمر كمال حضور جماهيري كبير، وتألق خلال حفل مهرجان العلمين بباقة من ألمع أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور، وسط مشاركته بالغناء من قبل محبيه، ووصلات رقص ممتعة من قبل الحضور أجمع.

وأعرب “عمر” عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، قائلا: أنا لفيت مصر كلها ولكن في العلمين كأني أول مرة اشوف مصر بالجمال ده، وكان عندي غيرة فنية للمشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن المشاركة في مهرجان العلمين تشعره بأنه يغني في قلب مصر وسط نخبة كبيرة من النجوم، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين قدم كل أنواع الغناء من شعبي وطرب ومهرجانات وراب وغيره ونقل نبض الشارع.

حفل رضا البحراوي وحكيم بالعلمين

أشعل النجم حكيم ومطرب الأغنية الشعبية رضا البحراوي أجواء مدينة العلمين بإحياء حفل غنائي ناجح شهد حضور جماهيري غفير، وسط التصفيق الحار والتفاعل الكبير من قبل جمهورهم، ووصلات رقص تعبيرًا عن سعادتهم.

وأعرب حكيم عن سعادته بالغناء ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها الزيارة الأولى له لمدينة العلمين الجديدة، قائلًا خلال لقاء تلفزيوني له: “ العلمين أهم مهرجان غنيت فيه في حياتي، ومكنتش متخيل جمال المدينة بالشكل دة، أو الاستعدادات أو المباني والصروح العظيمة، اللي كنا بنتمناها لما نمشي في أي حتة في العالم”.

بينما قال البحراوي في لقاء تلفزيوني على هامش حفله بمهرجان العلمين الجديدة: “مبسوط إني في مهرجان العلمين لأنه حاجة كبيرة وكان نفسي فيها من زمان، مهرجان العلمين جالي توفيق من عند ربنا، اشتغلت أفراح كثير وحفلات، لكن المهرجان مختلف”.

دبل زوكش والصواريخ في العلمين

أشعل الفريق الغنائي دبل زوكش والصواريخ حفلهم ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وذلك وسط أجواء راقصة فشارك دابل زوكش في الحفل بعدد من الأغاني الراقصة مثل أغنية “على الحديدة، إخواتى، إيه ده إيه، معروف إنى ستار، لا لا”، وسط هتافات وتصفيق الجمهور وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.