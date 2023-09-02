محمد هانى يُجدد تعاقده 3 مواسم مع الأهلى.. والإعلان منتصف سبتمبر

اتفقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مع محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول بالقلعة الحمراء، على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، حيث إن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر أن محمد هاني لم يكن له أي شروط مالية مقابل الاستمرار مع الفريق، والنادي سيرفع راتبه بمقدار 30% عن عقده الحالي من أجل إنهاء المفاوضات لحسم التجديد دون الانتظار إلى نهاية الموسم، وتكرار سيناريو حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وأضاف المصدر أنه يتبقى فقط التوقيع على العقد الجديد في حضور مدير الكرة خالد بيبو بحد أقصى منتصف سبتمبر المقبل ثم الإعلان لوسائل الإعلام، في ظل رغبة اللاعب فى التركيز لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، والمقرر لها يوم 15 سبتمبر في مدنية الطائف بالسعودية.

ويخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق المنافسات المحلية والقارية، حيث يلعب الفريق الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر في كأس السوبر الإفريقي.

خالد بيبو: معسكر النمسا يشهد حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور داخل معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في النمسا تسير بشكل طيب للغاية.

وأوضح بيبو أن المعسكر شهد حماسًا كبيرًا من كل اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود حالة شديدة من التركيز ظهرت بوضوح على كل عناصر الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي أن السمة الواضحة على لاعبي الأهلي خلال المعسكر الحالي هي روح التحدي والإصرار، ورغبة الجميع في إثبات جدارتهم، من أجل مواصلة مسيرة الألقاب والاستمرار في التربع على عرش الكرة الإفريقية.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي قبل انطلاقة الموسم الجديد.