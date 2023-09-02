حفلات العلمين الجديدة.. فرحة وأمل وفخر بالإنجازات (صور)

تصدرت حفلات مهرجان العلمين الجديدة ترند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد النجاح الكبير الذي أبهر المشاركين فيه.

وحققت حفلات مهرجان العلمين الجديدة نجاحاً مبهرة، ليتداول رواد السوشيال الميديا مدى إعجابهم الشديد بأداء وتنظيم حفلات مهرجان العلمين الجديدة؛ ليكون حديث مصر وخارجها، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية أبرز اللقطات التي تفاعل معها الجمهور في حفلات مهرجان العلمين الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من المشاركين، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

كيف تفاعل الجماهير مع حفالات مهرجان العلمين الجديدة

أشادت الجماهير بحفلات مهرجان العلمين الجديدة وإعجابهم الشديد بالمطربين الذين شاركوا بالمهرجان، وإليكم أبرز تعليقات المتابعين للمهرجان داخل مصر وخارجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا قائلاً: “بصراحة دخلة تامر حسني عالمسرح عالمية”.

وعلق آخر قائلا: "العلمين الجديدة بلد جديدة تخليك تتنفس أمل، تخليك تتنفس فخر بالإيد اللي بنت والعقل اللي فكر، كمان سنتين تلاتة العلمين حتبقي بلد فيها كل حاجة، كل حاجة تخليك تعيش فيها مبسوط، وتخلي كل الأفواج السياحية عايزة تروح هناك، حيبقي عندك بلد جديدة جميلة، يبقى أن نعي أن ما يحدث على الأرض هناك وفي كل مصر أمر كبير للغاية".

أبرز الحفلات التي تفاعل معها الجمهور في مهرجان العلمين الجديدة

حفلة المطربة أنغام

تفاعل المشاركون في حفل الفنانة أنغام الذي جذب الآلاف والكثير من المصريين والعرب، وسط تنظيم احترافى مميز، ما أسهم فى زيادة استمتاع الجمهور وتجنب حدوث أي تكدس أو أزمات.

حفلة المطرب بهاء سلطان

حقق الحفل الغنائي للفنان بهاء سلطان، بمهرجان العلمين الجديدة نجاحًا كبيرًا بعد أن استمر لمدة 3 ساعات تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة، ليتصدَّر الحفل الترند بمقاطع من الجمهور الذي حضر الحفل.

حفل النجمة كارول سماحة

أحيت النجمة كارول سماحة حفلها الغنائي الضخم بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الآلاف من جمهورها الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعتها، نظرًا لشعبيتها الكبيرة في مصر، وتقدم الحفل بمشاركة النجم بهاء سلطان.

حفل الفنان تامر حسني

وحقق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين نجاحا كبيرا منذ الإعلان عنه واستطاع تامر حسني تصدر الترند بالحفل، وخرج الحفل على أعلى مستوى من الإبهار للجمهور الذي توافد بالآلاف لحضور الحفل الذي يعد الأول ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يتضمن العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

الكينج محمد منير

أشعل الفنان محمد منير، مسرح مهرجان العلمين الجديدة، بمجموعة من أغانيه المميزة، مثل "تعالى نلضم أسامينا" وأغنية "ياللي إنتي حبك حرية" وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الجمهور.

الفنان حميد الشاعري

شارك الفنان حميد الشاعري، في حفلات مهرجان العلمين، وقدم أمام الجمهور أول أغنية له في تاريخ مشواره الفني "وين أيامك وين يا غايب عن عيني"، وعلق حميد الشاعري: "في جيل ميعرفش الأغاني دي، بس إحنا على قديمو، وهغني أول أغنية ليا عشان الناس تعرفها".

نجم الراب الشاب ويجز

شارك نجم الراب المصري الشاب ويجز، في حفلات العلمين الجديدة، وقدم مجموعة من أبرز الأغاني الخاصه به، واختتم الحفل بأغنية “كيفي كده”، وسط هتافات كبيرة من الجمهور استمرت لدقائق، وانطلاق الألعاب النارية.