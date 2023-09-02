الأسبوع السابع من مهرجان العلمين.. 4 حفلات دفعة واحدة بالطابع الشعبى

يواصل «الدستور» رصد حصاد الفعاليات العملاقة والضخمة التي حدثت على مدار 8 أسابيع من المتعة والبهجة في مهرجان العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل حفلات الأسبوع السابع من المهرجان وكانت بالطابع الشعبي.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ومساء الخميس الماضي 31 أغسطس أحيا عدد من النجوم الذين غلب عليهم الطابع الشعبي 4 حفلات في ليلة واحدة من أضخم ليالي المهرجان.

وقدم النجم عمر كمال فاصلاً من الغناء والمتعة بعدد من أغانيه المهمة، منها "بنت الجيران" و"انتي معلمة" وغيرها، كما حرص عمر خلال الحفل على تقديم عدد من أغاني النجم محمد فؤاد، مثل "أنا لو حبيبك" وغيرها من الأغاني. وقدم أيضاً أغنيةً للنجم تامر عاشور بعنوان "أنت اختارت"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على غناء الأغاني معه.

وقدَّم فريق الصواريخ فاصلاً من أغاني المهرجانات، بينما قدَّم دابل وزوكش عددًا من أغانيهما المنتشرة بين الشباب. أشعل الفريق الغنائي دبل زوكش والصواريخ حفلهم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وذلك وسط أجواء راقصة. وشارك دابل زوكش في الحفل بعدد من الأغاني الراقصة، مثل "على الحديدة"، "إخواتي"، "إيه ده إيه"، "معروف إني ستار"، "لا لا"، وسط هتافات وتصفيق الجمهور وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقدَّم النجم أبو حفلاً مميزاً للغاية، قدَّم فيه عددًا من أغانيه المميزة للغاية، منها "3 دقات" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

وشهدت الحفلات إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي أحب هذا اللون الشعبي والشبابي، بخلاف عددٍ من الألوان المختلفة الأخرى على مدار الحفلات المتعددة.