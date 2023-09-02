مراسلة "القاهرة الإخبارية": مهرجان العلمين لم يتوقف.. وسيفصح عن فعالياته لاحقًا

كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، حقيقة استمرارية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "قلب مدينة العلمين دائمًا مفعم بالحيوية".

وقالت، خلال مداخلة من مدينة العلمين الجديدة، ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الأجواء مبهجة، وهناك صدى كبير واسع النطاق منذ أولى الفعاليات لمهرجان العلمين الجديدة".

القاهرة الإخبارية: لم يفصح عن فعاليات الفترة المقبلة من مهرجان العلمين

وأضافت: أن "هناك أنباء عن استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة طوال العام وحتى في الشتاء، ولكن لم يفصح عن الفعاليات التي تشهدها الفترة المقبلة"، متابعة: "مهرجان العلمين الجديدة لم يتوقف، ولكنه سيأخذ هدنة ثم يعود من جديد".