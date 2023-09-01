الأسبوع الخامس من حفلات مهرجان العلمين الجديدة.. أنغام وحكيم وسيطرة مصرية

تواصل حفلات مهرجان العلمين الجديدة للأسبوع الخامس على التوالي بعد شهر كامل من النجاحات وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي حتى جاء الأسبوع الخامس للتواجد صوت مصر أنغام والنجم حكيم وعدد من النجوم.

حفل حكيم بمهرجان العلمين الجديدة

وبإطلالته الرائعة تواجد النجم الكبير حكيم في مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس 17 أغسطس الماضي وقدم واحدًا من أروع حفلات الموسم وسط حضور جماهيري كبير للغاية.

ومازح حكيم جمهوره خلال الحفل قائلًا: "العالم كله بيتفرج على مهرجان العلمين ومنورين الدنيا كلها"، وقدم حكيم خلال الحفل مجموعة من أغنياته المميزة مثل "السلام عليكم والليلة بمبي وجاني" وغيرها من الأغنيات.

وبتجهيزات عالمية خرج الحفل بشكل مميز على غرار الحفلات العالمية التي قدمها النجم حكيم وأصبح الحفل من أكثر المحتويات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

17 أغسطس.. محمد محسن وليلة طربية

عبر الفنان محمد محسن عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين، الذي قدم فيه باقة متنوعة من أجمل أغانيه وقال محمد محسن من حفله بالعلمين: أنا سعيد جدًا لوجودي معاكم في مهرجان العلمين وكل سنة وأنتم طيبين.

وقدم محمد محسن باقم مميزة من أغانيه خلال الحفل كما حرص على الغناء لمصر وسط تفاعل كبير من الجمهور من خلال عدد من الأغنيات الوطنية منها "اسلمي يا مصر".

17 أغسطس.. علي قنديل يبهج الجمهور

وعلى مسرح العلمين قدم الاستاند اب كوميدي علي قنديل حفلا مميزا من خلال عدد من المواقف الكوميدية التي أبهج بها الجمهور المنتظر له وللنجم محمد محسن على نفس المسرح في الليلة نفسها.

وتحدث قنديل عن الكثير من القضايا الاجتماعية بشكل ساخر وسط صيحات وضحكات الجمهور الذين طالبوا إدارة المهرجان بتقديم حفل جديد له خلال فترات المهرجان وهو ما تحقق بالفعل.

صوت مصر أنغام تسيطر على الأجواء

نجحت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في تقديم واحدة من أهم حفلات العام من خلال حفل للنجمة الكبيرة وصوت مصر أنغام التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا للغاية خلال حفلها وتتصدر كل تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت عن سعادتها الغامرة بالغناء في مهرجان العلمين الجديدة، وأشادت بالمدينة الساحلية وباركت لمصر عليها، ووجهت شكرها للجمهور، وقالت: “بقالى كتير أوي مغنتش في المنطقة الجميلة دي الساحل الشمالي، والحقيقة مبسوطة أوي لأنها من أهم المناطق اللي بحب أعيش فيها، أغني فيها، ووجودكم زود المنطقة جمال، والعلمين جميلة جدًا، وببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسى على الجمال ده، وبشكركم جدًا على الحضور ده، وعاوزة أسلم عليكم واحد واحد”، وقدمت أنغام مجموعة من أغانيها المميزة منها، "نفضل نرقص وحالة خاصة جدا وسيبك انت ومجابش سيرتي وغيرها".