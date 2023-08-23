النيابة العامة تطلب استدعاء لجنة العباسية لمناقشتها فى قرار "النفسية" فى قضية "آكلة طفلها" بالشرقية

قالت النيابة العامة أثناء جلسة محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية، إن النيابة قد استمعت لـ١٦ شاهدا وكانت حريصة على تحرى ملابسات ارتكاب المتهمة لفعلها، وكانت متفقة على ضرورة التحقق من سلامة القوى العقلية للمتهمة، وتم إحالتها للعباسية والتى خلصت إلى خلو المتهمة من أى مشكلات عقلية ترغمها على ارتكاب فعلها.

كما جاء قرار الطب الشرعي بسلامتها العقلية وهو ما جاء مخالفا لقرار اللجنة الأخير، وبناء على ذلك طلبت النيابة العامة استدعاء أعضاء لجنة الفحص الأولى من العباسية لمناقشتهم فى ما ورد فى تقرير اللجنة النفسية الأخير.

وكان تقرير اللجنة النفسية، المكلفة بفحص حالة المتهمة قد خلص أمس إلى أن المتهمة وقت الواقعة كانت تعاني من اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم على الأمور مع وجود قصور فى قدراتها العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهى فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فإنها غير مسئولة عن فعلها الإجرامي.

وكانت المحكمة قد قررت أمس تأجيل جلسة محاكمتها لليوم، للاطلاع على تقرير اللجنة النفسية الملكفة بتشخيص حالتها، وللمرافعة، وذلك بعد أن قامت اللجنة فى الجلسات السابقة ومناقشة المتهمة، وطلبت بعض الفحوصات الطبية والأشعة للمساعدة في التشخيص.

تشديدات أمنية

ويشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تشديدات أمنية تزامنا مع جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.