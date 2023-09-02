ختام شبابى.. ويجز وشارموفرز فى الأسبوع الثامن من حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يواصل "الدستور" رصده لحصاد حفلات مهرجان العلمين الجديدة أضخم الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، والذي تختتم فعالياته مساء اليوم من خلال حفل الفريق الغنائي شارموفرز.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

النجم الشاب ويجز قدم أمس الجمعة واحدة من أهم ليالي مهرجان العلمين الجديدة، حيث حرص الجمهور على التواجد بكثافة بعد أن نفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها على موقع شركة تذكرتي، وقدم نجم الراب عددًا كبيرًا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وبمجرد ظهور "ويجز" على مسرح العلمين تعالت الأصوات لدقائق متواصلة، وسط هتافات لنجم الراب الشاب الشهير.

ولاقت أغنيته الأولى إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وحرص ويجز على البدء بأغنية "عفاريت الأسفلت" التي غناها مع الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير، على غرار حفلاته الناجحة السابقة.

الليلة.. شارموفرز وعودة للساحل

واليوم، يعود فريق "شارموفرز" لإحياء حفل خاص ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أن قدّموا حفلًا في العلمين لصالح برنامج "سولد أوت"، وقد نفدت تذاكر الحفل خلال الساعات الماضية.

وسيقدّم الفريق الليلة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي أحبّها الجمهور خلال السنوات الماضية وحقّقت شهرتهم، حيث نفدت تذاكر الحفل خلال الساعات الماضية.

وقد رصد "الدستور" تفاصيل 8 أسابيع من الحفلات المتواصلة التي شارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي، من بينهم نجوم مثل مدحت صالح وأنغام وعمر خيرت وتامر حسني وفريق "كايروكي"، ونجوم الغناء الشعبي مثل رضا البحراوي ومحمود الليثي وعمر كمال وغيرهم.