السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 2-9-2023 فى المحافظات

الصلاة
الصلاة

يعرض التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 2-9-2023 في المحافظات، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في المساجد التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 2-9-2023 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 2-9-2023 في المحافظات محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة رسميا من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في المساجد في جميع محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:01 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:17 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساء.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:15 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:11 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:46 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:35 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:56 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:58 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:17 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:05 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:20 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:39 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:27 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:12 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:40 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:30 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:46 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة جنوب سيناء

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:51 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:44 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:17 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:06 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:25 مساء.

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