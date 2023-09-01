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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1-9-2023

مواد البناء
مواد البناء

عاودت أسعار الحديد ارتفاعها في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، مقارنة بأسعارها مع بداية الشهر، مع اتجاه بعض شركات الحديد إلى تحريك أسعارها، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع مواد البناء من حالة ركود محلية وعالمية.

واستقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية الشهر بعد أن ارتفعت ارتفاعا كبيرا، مقارنة بأسعاره العام الماضي ، وتعرض “الدستور”في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 1-9-2023. 

سعر طن الحديد 

  • سعر الحديد الاستثماري من 32000 إلى 33500 جنيه للطن.
  • سعر طن الحديد  من مصنع عز:  35500 جنيه للمستهلك.
  • سعر طن الحديد  من مصنع بشاي :  34000 جنيه للطن.
  • سعر طن الحديد من مصنع المصريين:  34050 جنيه للطن.
  • سعر حديد مصر ستيل:  33000 جنيه للطن.
  • حديد الجارحي:  33000 جنيه للطن.
  • حديد العتال: 33,000 جنيه .
  • حديد العشري:     32,500 جنيه.
  • حديد سرحان:     31,500 جنيه.
  • حديد لمعادى: 31,500 جنيه.
  • حديد الكومى:      32,000 جنيه.
  • حديد المراكبى:    33,000 جنيه.
  • حديد عطية:        32,000 جنيه.

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سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت السويدي    2,020 جنيه
  • أسمنت البرج      1,920 جنيه
  • أسمنت الممتاز     1,970 جنيه
  • أسمنت قنا   1,930 جنيه
  • أسمنت الماكس     1,935 جنيه
  • أسمنت النهضة     1,900 جنيه
  • أسمنت المخصوص       1,840 جنيه
  • أسمنت السويس    1,850 جنيه
  • أسمنت العسكري   1,830 جنيه
  • أسمنت النصر      1,850 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5      1,830 جنيه
  • أسمنت حلوان      1,860 جنيه
  • العسكري بني سويف     1,830 جنيه
  • أسمنت المنيا 1,840 جنيه
  • أسمنت المهندس    1,890 جنيه
  • أسمنت تايتان      1,890 جنيه
  • أسمنت المصري   1,895 جنيه
  • أسمنت التعمير     1,850 جنيه
  • أسمنت الصعيد     1,890 جنيه
  • أسمنت أسيوط      1,890 جنيه
  • أسمنت السد العالي 1,860 جنيه
  • أسمنت المصريين  1,860 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة     1,840 جنيه
  • أسمنت أسوان      1,880 جنيه

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت

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