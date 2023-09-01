مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1-9-2023

عاودت أسعار الحديد ارتفاعها في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، مقارنة بأسعارها مع بداية الشهر، مع اتجاه بعض شركات الحديد إلى تحريك أسعارها، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع مواد البناء من حالة ركود محلية وعالمية.

واستقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية الشهر بعد أن ارتفعت ارتفاعا كبيرا، مقارنة بأسعاره العام الماضي ، وتعرض “الدستور”في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 1-9-2023.

سعر طن الحديد

سعر الحديد الاستثماري من 32000 إلى 33500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد من مصنع عز: 35500 جنيه للمستهلك.

سعر طن الحديد من مصنع بشاي : 34000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد من مصنع المصريين: 34050 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل: 33000 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 33000 جنيه للطن.

حديد العتال: 33,000 جنيه .

حديد العشري: 32,500 جنيه.

حديد سرحان: 31,500 جنيه.

حديد لمعادى: 31,500 جنيه.

حديد الكومى: 32,000 جنيه.

حديد المراكبى: 33,000 جنيه.

حديد عطية: 32,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي 2,020 جنيه

أسمنت البرج 1,920 جنيه

أسمنت الممتاز 1,970 جنيه

أسمنت قنا 1,930 جنيه

أسمنت الماكس 1,935 جنيه

أسمنت النهضة 1,900 جنيه

أسمنت المخصوص 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

أسمنت العسكري 1,830 جنيه

أسمنت النصر 1,850 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,830 جنيه

أسمنت حلوان 1,860 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت المنيا 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت تايتان 1,890 جنيه

أسمنت المصري 1,895 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت الصعيد 1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت السد العالي 1,860 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,840 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيه