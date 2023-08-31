مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 31-8-2023
ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل ارتفاع واضح مقابل سعره في بداية أغسطس الجاري ولكنها ما زالت أقل من الأسعار التي سجلها الحديد في الشهور الماضية، وذلك وسط حالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء محليًا وعالميًا.
بينما استقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى الذي سجلته منذ بداية الشهر ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 31-8-2023 .
سعر الحديد اليوم
- سعر طن الحديد من حديد عز من 35000الي 35500 جنيهاً.
- طن الحديد من المصريين: 34050 جنيهاً .
- طن الحديد بشاي: 34000 جنيهاً.
- سعر طن الحديد مصر ستيل: 33000 جنيهاً .
- حديد الجارحي: 33000 جنيهاً .
- حديد العتال: 33,000 جنيه
- حديد المعادى: 31,500 جنيه
- حديد الكومى: 32,000 جنيه
- حديد المراكبى: 33,000 جنيه
- حديد عطية: 32,000 جنيه
- حديد العشري: 32,500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- سعر أسمنت السويدي 2,020 جنيه
- أسمنت العسكري 1,830 جنيه
- أسمنت النصر 1,850 جنيه
- أسمنت أسوان 1,880 جنيه
- أسمنت السد العالي 1,860 جنيه
- أسمنت قنا 1,930 جنيه
- أسمنت الممتاز 1,970 جنيه
- أسمنت التعمير 1,850 جنيه
- أسمنت الصعيد 1,890 جنيه
- سمنت سيناء 42.5 1,830 جنيه
- أسمنت حلوان 1,860 جنيه
- العسكري بني سويف 1,830 جنيه
- أسمنت المنيا 1,840 جنيه
- أسمنت المهندس 1,890 جنيه
- أسمنت تايتان 1,890 جنيه
- أسمنت المصري 1,895 جنيه
- أسمنت أسيوط 1,890 جنيه
- أسمنت المصريين 1,860 جنيه
- أسمنت العامرية عادة 1,840 جنيه
- أسمنت البرج 1,920 جنيه
- أسمنت الماكس 1,935 جنيه
- أسمنت النهضة 1,900 جنيه