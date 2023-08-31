ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل ارتفاع واضح مقابل سعره في بداية أغسطس الجاري ولكنها ما زالت أقل من الأسعار التي سجلها الحديد في الشهور الماضية، وذلك وسط حالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء محليًا وعالميًا.

بينما استقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى الذي سجلته منذ بداية الشهر ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 31-8-2023 .

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد من حديد عز من 35000الي 35500 جنيهاً.

طن الحديد من المصريين: 34050 جنيهاً .

طن الحديد بشاي: 34000 جنيهاً.

سعر طن الحديد مصر ستيل: 33000 جنيهاً .

حديد الجارحي: 33000 جنيهاً .

حديد العتال: 33,000 جنيه

حديد المعادى: 31,500 جنيه

حديد الكومى: 32,000 جنيه

حديد المراكبى: 33,000 جنيه

حديد عطية: 32,000 جنيه

حديد العشري: 32,500 جنيه

سعر الأسمنت اليوم