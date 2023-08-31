الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 31-8-2023

مواد البناء
مواد البناء

ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل ارتفاع واضح مقابل سعره في بداية أغسطس الجاري ولكنها ما زالت أقل من الأسعار التي سجلها الحديد في الشهور الماضية، وذلك وسط حالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء محليًا وعالميًا.

 

بينما استقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى الذي سجلته منذ بداية الشهر ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 31-8-2023 .

 

سعر الحديد اليوم 

  • سعر طن الحديد من حديد عز من 35000الي 35500 جنيهاً.
  • طن الحديد من المصريين: 34050 جنيهاً .
  • طن الحديد بشاي:  34000 جنيهاً.
  • سعر طن الحديد مصر ستيل: 33000 جنيهاً .
  • حديد الجارحي: 33000 جنيهاً .
  • حديد العتال:     33,000 جنيه
  • حديد المعادى:   31,500 جنيه
  • حديد الكومى:   32,000 جنيه
  • حديد المراكبى:  33,000 جنيه
  • حديد عطية:     32,000 جنيه
  • حديد العشري:   32,500 جنيه

بأسعار تبدأ من 35 جنيهًا.. «الدستور» يرصد أسعار عرائس المولد بالأسواق (صور)

في ختام التعاملات.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يُسجل 2220 جنيهًا

سعر الأسمنت اليوم 

  • سعر أسمنت السويدي 2,020 جنيه
  • أسمنت العسكري      1,830 جنيه
  • أسمنت النصر   1,850 جنيه
  • أسمنت أسوان   1,880 جنيه
  • أسمنت السد العالي    1,860 جنيه
  • أسمنت قنا 1,930 جنيه
  • أسمنت الممتاز  1,970 جنيه
  • أسمنت التعمير  1,850 جنيه
  • أسمنت الصعيد  1,890 جنيه
  • سمنت سيناء 42.5    1,830 جنيه
  • أسمنت حلوان   1,860 جنيه
  • العسكري بني سويف  1,830 جنيه
  • أسمنت المنيا     1,840 جنيه
  • أسمنت المهندس 1,890 جنيه
  • أسمنت تايتان    1,890 جنيه
  • أسمنت المصري 1,895 جنيه
  • أسمنت أسيوط   1,890 جنيه
  • أسمنت المصريين     1,860 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة  1,840 جنيه
  • أسمنت البرج    1,920 جنيه
  • أسمنت الماكس  1,935 جنيه
  • أسمنت النهضة  1,900 جنيه
txt

متحدث الزراعة يكشف التفاصيل وراء انخفاض سعر الأعلاف والدواجن

الحديد حديد عز الاسمنت مواد البناء سعر طن الحديد

الأكثر قراءة

غدا.. صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الجديدة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 31-8-2023

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

خبير اقتصادى: قرار إنشاء وحدة لبحث ملفات التعاون مع البريكس أمر فى غاية الأهمية

ظاهرة لن تتكرر حتى 2032.. الأرض على موعد اليوم مع القمر العملاق

الإسكان تطرح أراضى مميزة للأفراد فى 6 مدن بمقدم 25 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)