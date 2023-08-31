العطلات الرسمية المتبقية في 2023 من أكثر الموضوعات بحثاً على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

ويبحث المواطنين منهم العمال والموظفين خلال محرك البحث “جوجل” عن العطلات الرسمية المتبقية في 2023، ويحرص الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد العطلات الرسمية المتبقية لهذا العام للابتعاد عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت تفكير الكثير من المواطنين وتشمل العطلات الرسمية المتبقية في 2023، وفي هذا التقرير نعرض لكم مواعيد العطلات الرسمية المتبقية لهذا العام للإستمتاع مع الأهل والأقارب والأصدقاء بالإجازة الرسمية.

العطلات الرسمية المتبقية في 2023 وقائمة الإجازات الأسبوعية لهذا العام

اقتربت نهاية عام 2023 لذلك يبحث الكثير عن العطلات الرسمية المتبقية في 2023 وقائمة الإجازات الأسبوعية لهذا العام للإستفادة منها وتقضية وقت سعيد، ومع حلول شهر سبتمبر الذي يشهد بدء المدارس والجامعات، ستكون الإجازات المتبقية خلال 2023 في مصر:

الجمعة 6 أكتوبر 2023.

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973.

قائمة الإجازات الأسبوعية لهذا العام 2023

1 - يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

2 - يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

3 - يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

4 - يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

5 - يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

6 - يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

7 - يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

8 - يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

9 - يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 (عطلة رسمية).

10 - يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

11 - يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 (عطلة أسبوعية).

والجدير بالذكر، يستبدل مجلس الوزراء مواعيد الإجازة لتكون مع نهاية الأسبوع ليتم تنفيذ موعد الإجازات يوم الخميس مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل.