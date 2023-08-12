السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

إجازة
إجازة

تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023، حيث يتساءل العديد من الموظفين في أنحاء الجمهورية عن العطلات الرسمية المتبقية فى عام 2023، خاصة وأنه لا يوجد في شهر أغسطس الجاري أي إجازة رسمية، سوى العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023

ويشهد شهر سبتمبر القادم، يوم واحد فقط إجازة رسمية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، إلي جانب العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

ولم يعلن مجلس الوزراء، عن الموعد الرسمي لإجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يحل يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، الموافق 27 سبتمبر، ومن المتوقع أنه سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته.

ومنذ إصدار ذلك القرار عام 2020، تشهد الحكومة توسعًا في تطبيقه، إذ يتم ترحيل غالبية الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، ولكن يتم استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد من هذا القرار فتمنح إجازتها في وقتها.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، خاصة وكان مجلس الوزراء أعلن من قبل بأنه يتم منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع.

يذكر أن القانون يتيح للعاملين في الدولة وقطاعي الأعمال العام والخاص إجازة أسبوعية، إما يوم أو يومين حسب الوزارة أو الهيئة أو ما تحدده جهة العمل التي ينتمي لها الموظف.

عطلات رسمية خلال شهر سبتمبر 2023:

  • الجمعة 1 سبتمبر 2023
  • السبت 2 سبتمبر 2023
  • الجمعة 8 سبتمبر 2023
  • السبت 9 سبتمبر 2023
  • الجمعة 15 سبتمبر 2023
  • السبت 16 سبتمبر 2023
  • الجمعة 22 سبتمبر 2023
  • السبت 23 سبتمبر 2023
  • الجمعة 29 سبتمبر 2023
  • السبت 30 سبتمبر 2023

الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023

  1. يوم الأربعاء 27 سبتمبر.. إجازة المولد النبوي الشريف.
  2. يوم الجمعة 6 أكتوبر.. إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 ومن المقرر ترحيله بقرار من المجلس الوزراء إلى الخميس نهاية الأسبوع.
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