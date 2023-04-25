إجازات شهر مايو 2023 وأيام العطلات الرسمية المتبقية في العام الحالي

مع بداية شهر مايو، وانتهاء عيد الفطر المبارك، يحرص موظفو القطاع الحكومي والخاص معرفة إجازات شهر مايو 2023 والإجازات المتبقية في العام الحالي عبر جوجل، خاصة وأنه سوف يبدأ بإجازة عيد العمال، والتي تمنحها الدولة المصرية عطلة رسمية تكون بأجر كامل.

إجازات شهر مايو 2023

ونشرت الجريدة الرسمية، منذ أيام قرار الدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس مجلس الوزراء، للقيام بمنح يوم الخميس الموافق يوم 4 مايو 2023 المقبل، وهو إجازة رسمية بديلًا عن يوم الإثنين الموافق 1 من مايو 2023، احتفالا بعيد العمال.

وقد جاء نص القرار بأن يوم الخميس الموافق 4 في شهر مايو عام 2023 ميلادية، سيكون إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية وفي الهيئات العامة وجميع وحدات الإدارة المحلية وكافة شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بديلا عن يوم الإثنين الموافق اليوم الأول من مايو عام 2023؛ بمناسبة عيد العمال.

وسوف يأتي قرار الإرجاء طبقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي وهو الخاص بتأجيل الإجازات الرسمية بمنتصف الأسبوع، للعطلات في نهاية الأسبوع؛ من أجل تفادي تعطيل مصالح المواطنين في داخل المؤسسات الحكومية.

الإجازات الأسبوعية في شهر مايو 2023

الجمعة الموافق 5 من مايو 2023.

يوم السبت الموافق 6 من مايو 2023.

يوم الجمعة الموافق 12 مايو 2023.

يوم السبت الموافق 13 من مايو 2023.

يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023.

يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

الإجازات المتبقية في العام الحالي 2023