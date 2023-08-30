الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| بدء صرف "تموين سبتمبر" الجمعة.. ومهرجان القلعة يواصل فعالياته

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ويقدم "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة". 

بدء صرف تموين سبتمبر الجمعة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد المنافذ بكل السلع الغذائية استعدادًا لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية.

وصرفت شركة الجملة حصة البقالين قبل بداية الشهر بعدة أيام تمهيدًا لصرفها فى اليوم الأول من الشهر المقبل.. للمزيد اضغط هنا

سها جندي: المصريون بالخارج في قلب اهتمامات القيادة السياسية

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء ضمن فعاليات مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع جاليات نيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.. للمزيد اضغط هنا.

مصطفى شوقى وأحمد جمال نجما مهرجان القلعة الليلة

تستمر فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في إبهار الجمهور، وتتواصل الحفلات في عرس فني كبير يضم 31 حفلًا غنائيًا لمختلف نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.. للمزيد اضغط هنا.

التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة في الحركة القضائية 2024

حصل "الدستور" على النص الكامل للحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،لمجلس الدولة، واعتمد رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم بناء على قرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار الحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في ٢٠٢٣/٨/٢٩.. للمزيد اضغط هنا .

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