تعرّف على جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأسعار التذاكر

ينتظر الجمهور من العام للعام، فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام على خشبة مسرح محكى القلعة، والذي يضم العديد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.

وانطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكي القلعة شعار "كامل العدد".

ويعتبر مهرجان القلعة للموسيقى والغناء واحدًا من أشهر المهرجانات الغنائية في مصر والأكثر إقبالًا من الجماهير نظرًا لانخفاض سعر تذكرة دخول حضور الحفلات وهو 60 جنيهًا مصريًا فقط يستطيع الفرد بهذا المبلغ حضور حفلين دفعة واحدة.

جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31

وتتواصل فعاليات مهرجان القلعة على مدار 14 يومًا وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلًا متنوعًا، ويرصد "الدستور" في التقرير التالي جدول حفلات الدورة الـ31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء:

أوركسترا القاهرة السيمفوني- قيادة محمد سعد باشا.

فريق وسط البلد.

الأحد ۲۷ أغسطس

الفنانة الكبيرة نادية مصطفى وفرقتها.

الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة مصطفى حلمى.

الفنانة سيمون وفرقتها.

هشام عباس وفرقته.

الثلاثاء ۲۹ أغسطس

الفنان عز الأسطول وفرقته.

الفنانة منى بوركهارد مع أوركسترا "لاس إنکافتا دوراس".

المطرب مصطفى حجاج وفرقته.

الأربعاء ٣٠ أغسطس

الفنان مصطفى شوقى وفرقته.

الفنان أحمد جمال وفرقته.

الخميس ٣١ أغسطس

Ranranga Dance Academy (سریلانکا)

نجوم الأوبرا للموسيقى العربية (سهرة مع العندليب).

الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة محمد الموجى.

الجمعة 1 سبتمبر



الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها

10 مساء الفنان عزيز مرقة وفرقته.

السبت ٢ سبتمبر

الفنان سعيد الأرتيست وفرقته.

كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة".

الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته.

الأحد 3 سبتمبر

الفنان هشام خرما وفرقته.

الفنانة غالية بن على وفرقتها.

الإثنين 4 سبتمبر

المنشد أحمد العمري وفرقته.

الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الثلاثاء 5 سبتمبر

الفنانة عبير نعمة.

الفنان محمد محسن بمصاحبة me Symphony Orchestra قيادة أحمد عويضة.

الأربعاء 6 سبتمبر

مجموعة التشيللو State of Harmony.

الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

10 مساء الفنانة لينا شاماميان وفرقتها.

الخميس ٧ سبتمبر



* كورال مركز تنمية المواهب.

* الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ناير ناجي.



مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق والمقامة، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.