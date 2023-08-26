السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح يتصدر الترند بعد افتتاح مهرجان القلعة (صور)

مدحت صالح
مدحت صالح

تصدر الفنان الكبير مدحت صالح، محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي و"جوجل"، بعد افتتاح أولى حفلات مهرجان القلعة للموسيقى في نسخته الـ31 بعد إذاعة الحفل فى بث مباشر على قناة الحياة وهي ضمن القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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واحتفى عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة حلقة الفنان الكبير مدحت صالح ضمن الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها في مهرجان القلعة للموسيقي.

وتألق الفنان مدحت صالح بغناء عدد كبير من أغانيه التي أحبها الجمهور وتفاعل معها، وكانوا يؤدون معه الأغنية، وهذا أسعد "صالح"، الذي ظهر على مسرح المحكي في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

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يجدر الإشارة إلى أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى في نسخته الـ31 من المقرر أن تستمر فعالياته على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منها 31 حفلا على مسرح المحكى.

وقال الفنان الكبير مدحت صالح، خلال حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في أول أيام مهرجان القلعة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، إنه ينتظر هذا الحفل والمهرجان من العام للعام لرؤية الجمهور العظيم.

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أبرز الأعمال التي قدمها مدحت صالح على المسرح بمهرجان القلعة 

يجدر الإشارة إلى أنه قدم الفنان مدحت صالح أغنية جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر" بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

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