بمشاركة هشام عباس وسيمون.. نجوم التسعينيات فى أمسية الذكريات بمهرجان القلعة

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، فعاليات دورته الـ31، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تشهد الليلة الثالثة المُقامة مساء الإثنين، على مسرح المحكى، أمسية تستعيد ذكريات الأعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وفي الثامنة مساءً، تُغني الفنانة سيمون، في مشاركتها الأولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحًا كبيرًا منها: (مش نظرة وابتسامة - مبسوطة - بتكلم جد - فيه حاجه كده - قلبي اللولي وغيرها).

وفي العاشرة مساءً، يُقدّم الفنان هشام عباس، باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها: (ناري نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها).

هانى شاكر ونادية مصطفى يلتقيان بجمهور القلعة

ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام حفلان مساء الأحد الـ27 أغسطس على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساءً، تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، كوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها: (مسافات، الصلح خير، جاي في إيه، قولها أنت، سلامات وغيرها).

وفي العاشرة مساءً، يُقدم الفنان هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها: (بحبك يا غالي، معاك، كده برضوا يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها).

كما يُقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي أحمد نظمي، في السابعة مساءً على المسرح الخارجي، فقرة فنية تضم عددًا من مؤلفاته الخاصة التي تضم ألوانًا موسيقية تتنوع بين العربية، والإفريقية، والجاز.