بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024
حصلت الدستور علي النص الكامل للحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،لمجلس الدولة، واعتمد رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم بناء على قرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار الحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في ٢٠٢٣/٨/٢٩
وجاء تشكيل المجلس الخاص كالتالي:
المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار / أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار / حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار / فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار / أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
المستشار / محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.
المستشار/ أحمد محمد حامد محمد حامد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.