بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

حصلت الدستور علي النص الكامل للحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،لمجلس الدولة، واعتمد رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم بناء على قرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار الحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في ٢٠٢٣/٨/٢٩

وجاء تشكيل المجلس الخاص كالتالي:

المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

المستشار / أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار / حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار / فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

المستشار / أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

المستشار / محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.

المستشار/ أحمد محمد حامد محمد حامد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.