الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حصلت الدستور علي النص الكامل للحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،لمجلس الدولة، واعتمد رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم بناء على قرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار الحركة القضائية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في ٢٠٢٣/٨/٢٩

 

وجاء تشكيل المجلس الخاص كالتالي:

المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

المستشار / أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار / حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار / فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

 

المستشار / أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

المستشار / محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.

المستشار/ أحمد محمد حامد محمد حامد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

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