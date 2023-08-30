مصطفى شوقى وأحمد جمال نجما مهرجان القلعة الليلة

تستمر فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في إبهار الجمهور.

وتتواصل الحفلات في عرس فني كبير يضم 31 حفلًا غنائيًا لمختلف نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.

حفلات مهرجان القلعة

وتشهد الليلة السادسة من مهرجان القلعة حفلين غنائيين على مسرح محكى القلعة.

ويحيي الفاصل الأول من الحفل النجم مصطفى شوقي وفرقته الغنائية، والذي يشارك للمرة الأولى في فعاليات مهرجان القلعة، ويقدم مصطفى شوقي خلال الحفل عددًا من أغانيه منها ملطشة القلوب، وضارب عليوى، بومبا، رموا طوبتى، يا سمرا وغيرها.

وفي العاشرة مساء يختتم الحفل النجم أحمد جمال وفرقته، حيث يصعد المسرح في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم للجمهور باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة منها "اضحكي، خطير، أنا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب".

جدول حفلات مهرجان القلعة

ويشمل برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فى دورته الـ31 التي انطلقت يوم الجمعة الماضي 25 أغسطس وتستمر حتى السابع من شهر سبتمبر- عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.



ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.