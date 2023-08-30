مصطفى حجاج يضفى البهجة على مهرجان القلعة بمزيج من الأغانى المتنوعة.. (صور)

تمبلت استمتع جمهور الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بتوليفة ابداعية ضمت الوان فنية متعددة .

فعلى مسرح المحكى نجح الفنان مصطفى حجاج فى خلق حالة من البهجة بين محبيه والحصول على تفاعلهم بمجموعة من أعماله الغنائية ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة والتى حققت شهرة واسعة بين الشباب كان منها “يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطلينى، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبى وقسمتى، زحمة، 100 وش”، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان "عملنا قيمة".

قبله وفى ظهوره الأول بالفعاليات نال الفنان عز الأسطول إعجاب واستحسان الحضور بأعماله الفريدة التى تمزج موسيقى الرأي بالاتجاه الصوفى ومذاق الجنوب المصرىكي، وكان منها أنشودة “أمون رع، مدد يا الله، ومشيت، فى الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى و هنا هنا".

وكانت عارضة الباسودوبل منى بوركهارد قد قدمت بمصاحبة أوركسترا آلاس انكانتا دوراس، مجموعة من اللوحات الحركية التى تحمل الطابع الإسباني وتحاكى فى آدائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

مصطفى حجاج في مسرح المحكى

مسرح المحكى

مسرح المحكى

مسرح المحكى

مسرح المحكى

مسرح المحكى

مسرح المحكى

مسرح المحكى

مسرح المحكى

مصطفى حجاج في مسرح المحكى

مصطفى حجاج في مسرح المحكى