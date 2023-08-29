الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. محمد مهنا يحذر من آفة منتشرة في المجتمعات (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، استاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك آفة منتشرة فى المجتمعات وهى تأجيل عمل اليوم إلى الغد، لافتا إلى أن السبب فى انتشارها هو عدم التغلب على النفس. 

قناة الناس| “ما معنى توافق تأمين المصلي مع الملائكة؟”.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

قناة الناس| رسالة لإبن عاق..أمبن الفتوى: غضب الأم من غضب الرب (فيديو)

وأضاف الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج “الطريق إلى الله”  المذاع عبر قناة الناس الفضائية، النفس خطيرة على الإنسان وتحتاج يقظة القلب، حتى لا يحول عبد للنفس، تجد كثيرون أصبحوا أسرى للنفس، تلاقى الطالب لا يذاكر طول العام ويقول اذاكر قبل الامتحان وتلاقيه يرسب او يفوته التفوق".

واستكمل الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف: "تلاقى المدير او العامل ياجل شغله لبكرة، وهذا يسبب خسائر كبيرة للشركة، المشروع اللى يخلص فى سنة يتعمل فى ٣ سنوات، لكن الارادة الحقيقة التى بها يقظة قلب ويقين هى من تنجز المهام ولا تؤجلها، فالوقت مهم".  

 

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم قول «آمين» بعد فاتحة الصلاة (فيديو)

قناة الناس| محمد عبدالمالك يكشف معانى اليقين فى القرآن الكريم (فيديو)

 

وكان الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر،  قال في وقت سابق،  إنّ أعلى درجة في التسليم هي تسليم القدر، لأن القدر كما يقول مشايخنا الكبار هو بحر القدرة ومقتضى اسم القادر، وبحر القدر بحر زاخر ليس له أوّل ولا آخر يرفع ويخفض يعز ويذل يعطي ويمنع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،مؤكدًا أن الحكمة فلها أسباب ومنها السؤال، ولذلك قالوا إن التسليم هو تسليم للأمر أي للحكم، وهناك تسليم للحال وتسليم للإرادة حاجة باطنية بأن يسلم الإنسان بقلبهن وتسليم الحكم في قوله تعالى (إن الحكم إلا لله)، فتسليم الحكم هنا تسليم للغيب لأن الإنسان يقر بأن الحكم لله.

 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

قناة الناس الطريق إلى الله آفة المجتمعات تأجيل العمل الي الغد التغلب على النفس

الأكثر قراءة

محللون: زيارة البرهان لمصر تسهم فى إطفاء الحرب المستعرة بالخرطوم

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

موعد بدء الدراسة 2023 الرسمي في الجامعات والمدارس

"أنابيب البترول" تدرس مشروع تجديد خط "بني سويف/ أسيوط" (صور)

تبدأ الثامنة صباحاً.. مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023

الباز: أتحدى أحمد طنطاوى أن يدين الإخوان ويصفها بالجماعة الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟