قناة الناس.. محمد مهنا يحذر من آفة منتشرة في المجتمعات (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، استاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك آفة منتشرة فى المجتمعات وهى تأجيل عمل اليوم إلى الغد، لافتا إلى أن السبب فى انتشارها هو عدم التغلب على النفس.

وأضاف الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج “الطريق إلى الله” المذاع عبر قناة الناس الفضائية، النفس خطيرة على الإنسان وتحتاج يقظة القلب، حتى لا يحول عبد للنفس، تجد كثيرون أصبحوا أسرى للنفس، تلاقى الطالب لا يذاكر طول العام ويقول اذاكر قبل الامتحان وتلاقيه يرسب او يفوته التفوق".

واستكمل الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف: "تلاقى المدير او العامل ياجل شغله لبكرة، وهذا يسبب خسائر كبيرة للشركة، المشروع اللى يخلص فى سنة يتعمل فى ٣ سنوات، لكن الارادة الحقيقة التى بها يقظة قلب ويقين هى من تنجز المهام ولا تؤجلها، فالوقت مهم".

وكان الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قال في وقت سابق، إنّ أعلى درجة في التسليم هي تسليم القدر، لأن القدر كما يقول مشايخنا الكبار هو بحر القدرة ومقتضى اسم القادر، وبحر القدر بحر زاخر ليس له أوّل ولا آخر يرفع ويخفض يعز ويذل يعطي ويمنع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،مؤكدًا أن الحكمة فلها أسباب ومنها السؤال، ولذلك قالوا إن التسليم هو تسليم للأمر أي للحكم، وهناك تسليم للحال وتسليم للإرادة حاجة باطنية بأن يسلم الإنسان بقلبهن وتسليم الحكم في قوله تعالى (إن الحكم إلا لله)، فتسليم الحكم هنا تسليم للغيب لأن الإنسان يقر بأن الحكم لله.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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