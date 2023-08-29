قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم قول «آمين» بعد فاتحة الصلاة (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ كلمة “آمين” مستحبة للمصلي سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو حتى منفردًا في الصلوات السريّة.

وتابع مستشهدًا بحديث سيدنا الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم القائل: (إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائمة غفر له ما تقدم من ذنبه).

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنّ كلمة آمين حكمها أنها سنة مشروعة، فهي ليست آية من سورة الفاتحةن لأن هناك اعتقاد لدى بعض الناس أنه يتم قولها عقب قراءة سورة الفاتحة أنها آية من السورة، مؤكدًا أنها ليست آية من سورة الفاتحة ولكن سيدنا الرسول صلّ الله عليه وسلم واظب على قول كلمة آمين بعد الإنتهاء من قراءة سورة الفاتحة.

وأوضح أمين الفتوى بداء الإفتاء، أن الفقهاء أكدوا أن التأمين يقال في الصلوات السرية والجهرية، فعند صلاة الظهر أو العصر وهما صلوات سرية يقول يقرأ الإمام سورة الفاتحة وأيضًا المأموم يقرأها، فهنا يسن للمأموم وللإمام أن يقولا آمين بعد الإنتهاء من قراءة سورة الفاتحة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه في الصلوات الجهرية الصبح والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة، يقول الإمام والمأموم آمين بعد قراءة الإمام سورة الفاتحة، وهذا على رأي الجمهور.

واستكمل، أما السادة الأحناف والأحناف فقالوا لا يندب للإمام في الصلاة الجهرية أن يقول آمين، لأن النبي صلّ الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف (إذا قال الإمام أو إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين) لافتا إلى أن الخطاب هنا موجه للمأموم.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.