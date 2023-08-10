الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس|أمين الفتوى يوضح كيفية أداء صلاة قضاء الحاجة (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ صلاة قضاء الحاجة من الصلوات التي رغّبنا فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم).

أضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة الناس، أنّ كيفية صلاة قضاء الحاجة هي ركعتان أو أربع ركعات بحسب ما يتيسر للإنسان، مؤكدًا أن الإنسان يجب عليه أن يصلي بنية أن يقضي الله له الأمر.

وأوضح أمين الفتوى أنّه بعد الانتهاء من صلاة قضاء الحاجة يتوجه المصلي بقوله: “اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد في حاجتي هذه أن تقضى”، لافتًا إلى أن من يقول تلك الكلمات أثناء السجود أو بعد الصلاة ويكثر من قول الدعاء يستجاب لأمره وتقضى حاجته.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة. 

صلاة الحاجة قناة الناس فتاوى الناس صلاة قضاء الحاجة

الأكثر قراءة

مصدر لـ"الدستور": انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية أغسطس

حمية قوس قزح.. 9 أشكال من الطعام يجب اتباعها لدعم الحالة النفسية

«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

بث مباشر.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على DMC

"كله إلا كرامتى".. فتاة أوسيم تمزق جسد زوجها خلال مشاجرة زوجية

نقيب الفلاحين: أعلى سعر كيلو للأرز 20 جنيهًا بالأسواق المصرية في ذلك الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟