قناة الناس|أمين الفتوى يوضح كيفية أداء صلاة قضاء الحاجة (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ صلاة قضاء الحاجة من الصلوات التي رغّبنا فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم).

أضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة الناس، أنّ كيفية صلاة قضاء الحاجة هي ركعتان أو أربع ركعات بحسب ما يتيسر للإنسان، مؤكدًا أن الإنسان يجب عليه أن يصلي بنية أن يقضي الله له الأمر.

وأوضح أمين الفتوى أنّه بعد الانتهاء من صلاة قضاء الحاجة يتوجه المصلي بقوله: “اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد في حاجتي هذه أن تقضى”، لافتًا إلى أن من يقول تلك الكلمات أثناء السجود أو بعد الصلاة ويكثر من قول الدعاء يستجاب لأمره وتقضى حاجته.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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