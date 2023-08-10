قناة الناس.. هل تغفر الأعمال الصالحة المعاصى والكبائر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل مفاده "إنه يفعل معاصي وذنوب، وبعدها يقوم بعمل صدقات وحسنات، فهل تغفر ذنوبه بما فعله من حسنات؟"

وقال أمين الفتوى، الخيمس، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، إنه لا يجوز فعل الذنوب من المعاصى، لكن نحن بشر، وسيدنا النبي صلّي الله عليه وسلم يقول الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم، فربما يقع أحدنا فى ذنب، فهنا السائل يقع فى المعاصى وبعدها يفعل الأعمال الصالحة، طبعا تغفر ما دامت ليست من الكبائر لا تغفر.

وتابع "لو عندك كبيرة متعلقة برد حقوق الناس، فردها وتوب واستغفر واطلب من أصحابها المسامحة، لكن على العموم ما دمت تفعل الذنوب وتتوب فأبشر فإن الله يغفر الذنوب بالأعمال الصالحة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.



