قناة الناس| أمين الفتوى يوضح فضل قراءة سورة الإخلاص (فيديو)

قال محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ الرسول (ص) رغبنا في قراءة القرآن الكريم بشكل عام، لافتًا إلى أنّ سورة الإخلاص جاء فيها ترغيب وتأكيد لمن لا يستطيع أن يقوم بقراءة القرآن الكريم كاملًا.

أضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة الناس، أنّ سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات تعدل ثلث القرآن، لافتًا إلى أنّ المقصود من هذا أنّ الثواب يضاعف لمن يقوم بقرءة هذه السورة حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة.

أوضح أمين الفتوى أنّ الحافظ بن حجر العسقلاني قال في كتابه “فتح الباري” إن الثواب مضاعف وأن هذه السورة اشتملت على ثلث الأمور المتعلقة بالعقيدة بالله تعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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