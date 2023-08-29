الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| رسالة لإبن عاق..أمبن الفتوى: غضب الأم من غضب الرب (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه جاء فى الأثر “الجنة تحت أقدام الأمهات”، فالأم هي باب الجنة، لافتًا إلى أن الإنسان إذا لم ينفذ كل صغيرة وكبيرة تقولها الأم وتقربه من الله فهو آثم شرعًا.

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ووجه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، رسالة إلى أم اشتكت من أفعال ابنها السيئة، قائلًا: "إذا كان ابنك عاق ويفعل هذه التصرفات فقلب الأم بالفطرة الإلهية لا يدعي".

وأوصح أمين الفتوى: "في الأمثال يقولون: (أنا أدعي على ابني وأكره من يقول آمين)، لأنه إذا خرج الدعاء من قلب الأم يُستجاب له، لكن الابن مؤذي، ويتصرف تصرفات لا تليق من الأبناء تجاه الأمهات".

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأم بالدعاء لابنها بدلًا من الدعاء عليه، وغيري صيغة الدعاء إلى "ربنا يهديه، ربنا يصلح حاله، ربنا يجعله من الصالحين، ربنا يبعد عنك أولاد السوء، ربنا يصرف عنك أصدقاء السوء"، كي يستجيب الله عز وجل، فدعوة الأم مستجابة.

كما بعث الشيخ محمد كمال رسالة أخرى للابن العاق، قائلًا: "ما تفعله كارثة كبرى لا تُغتفر برضا الوالدة"، مشيرًا إلى أنه إذا قصر الابن في الصلاة ربنا يغفر له فهي عبادة بينك وبينه عز وجل، لكن التقصير في حق الآباء والأمهات قال فيه الله سبحانه وتعالى (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما)، فما بالك أن تجعل قلب والدتك غاضب عليك، فغضب الأم من غضب الرب.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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