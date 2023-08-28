أمين الفتوى يوضح حكم العلاج بدواء به نسبة كحول (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على تساؤل أحد المواطنين حول حكم العلاج بدواء به نسبة كحول؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر فضائية “الناس”: "احنا لما نقول دواء يبقى نسبة الكحول فيه لها هدف طبى للعلاج، بالنسب التى حددها الطبيب، وهنا يجوز ولا حرمانية فيه".

وتابع: "أما إذا استعمل هذا الدواء الذى يحتوى على كحول ليكون بهدف السكر، بدون وصفة طبية يكتبها الطبيب بهدف العلاج، فهذا حرام، ويعامل مثل الخمر".

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