الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى يوضح حكم العلاج بدواء به نسبة كحول (فيديو)

د. أحمد وسام
د. أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على تساؤل أحد المواطنين حول حكم العلاج بدواء به نسبة كحول؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر فضائية “الناس”: "احنا لما نقول دواء يبقى نسبة الكحول فيه لها هدف طبى للعلاج، بالنسب التى حددها الطبيب، وهنا يجوز ولا حرمانية فيه".

وتابع: "أما إذا استعمل هذا الدواء الذى يحتوى على كحول ليكون بهدف السكر، بدون وصفة طبية يكتبها الطبيب بهدف العلاج، فهذا حرام، ويعامل مثل الخمر". 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://youtu.be/zXJ0S42t3hM?si=sE63JolKWEpAaetE

 

الشيخ أحمد وسام حكم العلاج نسبة كحول الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية

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