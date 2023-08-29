الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباريات الأسبوع الرابع للدوري الأسباني تعرف على المواعيد 2023

الدوري الأسباني
الدوري الأسباني

مباريات الأسبوع الرابع للدوري الأسباني من نتائج البحث التي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من محبي وعشاق الساحرة المستديرة لمعرفة مواعيد المباريات وكافة الأخبار حول مجريات الأحداث في "الليجا" الأسبانية حيث يتابع الجمهور في مختلف دول العالم تلك الأحداث ويتساءلون عن مواعيد مباريات الأسبوع الرابع للدوري الأسباني.

مباريات الأسبوع الرابع للدوري الأسباني

قادش × فياريال

وتنطلق أولى مباريات الأسبوع الرابع للدوري الأسباني يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 ألميريا × سيلتا فيجو

و في تمام الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقى ألميريا  وسيلتا فيجو وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال سوسيداد × غرناطة

ويفتتح فريقي ريال سوسيداد وغرناطة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد × خيتافي

ويستضيف فريق ريال مدريد ريال نظيرة فريق خيتافي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد سانتياغو بيرنابيو.

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ألافيس× فالنسيا 

وتنطلق مباراة فريقي ألافيس وفالنسيا يوم السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد مينديزوروتزا.

ريال بيتيس × رايو فاييكانو

وتنطلق آخر مباراة يوم السبت بين فريقي ريال بيتيس و رايو فاييكانو يوم السبت المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهره ومكه المكرمة.

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  جيرونا × لاس بالماس

ويفتتح مباريات يوم الأحد لقاء جيرونا ولاس بالماس ضمن منافسات الأسبوع الرابع في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد مونتيليفي.

مايوركا × أتلتيك بلباو

كما تنطلق مباراة مايوركا و نظيره أتلتيك بلباو مساء يوم الأحد في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهره ومكه المكرمه من استاد إيبيروستار.

أتلتيكو مدريد × إشبيلية

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق إشبيلية مساء يوم الأحد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوساسونا × برشلونة

وتختتم مباريات الجولة الرابعة في تمام الساعة 10:00 مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباريات الإسبوع الرابع للدوري الاسباني ريال مدريد الاسبوع الرابع الليجا برشلونة

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