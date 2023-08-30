يقدم الدستور دعاء الفجر اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 المأثورة الواردة في أمهات الكتب والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية قبيل الفجر، حيث يرغب الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة رغبة في المغفرة والرحمة وطاعة الله سبحانه وتعالى.



دعاء الفجر اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

هناك العديد من الصيغ التي توضح دعاء الفجر اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 وأدعية الصباح الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة لمضاعفة ثواب وهى كما يلي:-

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك .. ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك.. اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك .. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وفراغ صبري وجلاء حزني وذهاب همي.



اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وفي ديني ودنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي.. واحفظني من بين يدي ومن خلفي.. ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله.

اللهم مع ساعات هذا الفجر أسألك أن ترزقني فرحة تجبر بها خاطري.. وتغير بها مجرى حياتي للأفضل.. اللهم إني أسألك دعوة لا ترد.. ورزقا لا يعد .. بابا إلى الجنة لا يسد.. اللهم برائحة الجنة بلغنا.. و ببياض الوجه أوعدنا.. ويظل عرشك أظلنا.. ومن حيث لا نحتسب أرزقنا.



اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك لك ولا نكفر بك ونترك من يكفر بك.. اللهم ارزقني ما أريد وما احتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي.. وتغفر بها ذنبي.. وتصلح بها أحوالي .. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. و تجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي.

اقرأ المزيد

تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2023