الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز أدعية الفجر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

يحرص المسلمين للإكثار من الدعاء والأذكار ما بين الشروق وصلاة الفجر، ويكثر التساؤل عن أبرز أدعية الفجر  اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 عبر جوجل، تساهم في الشعور بعدد كبير من النفحات الربانية والهدوء والسكينة.  

 

 أبرز أدعية الفجر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة دعاء الفجر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

اللهم إني أعوذ بك من أن أَظلم أو أُظلم أو أعتديُ أو يعتدى علي أو اكتسب خطيئة أو ذنبًا واغفر لي ذنوبي كلها أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

 

اللهم أسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وأن تحفظ الإسلام والمسلمين وأن تفرج كربنا وتيسر أمرنا وتغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

 

الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

 

اللهم أعطني إيمانًا ويقينًا ليس بعده كفر أنال به شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.

 

اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا، وتشرح بها صدورنا، وتطهر بها قلوبنا، وتروح بها أرواحنا، وتزكي بها نفوسنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتضع بها أوزارنا، وتثقل بها ميزاننا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتوسع بها أرزاقنا، وتيسر بها أمورنا، وتؤيد بها أمرنا، وتعظم بها أجرنا، وتمد بها في أعمارنا، وتقبل بها أعمالنا، وتحفظ بها أسرارنا.

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أدعية الفجر اليوم كما وردت عن النبي 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقولُ إذا صلَّى الصُّبحَ حينَ يسلِّمُ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا.

 

كان رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيَّامَ خيبرَ يُحرِّكُ شَفتَيهِ بشيءٍ بعدَ صلاةِ الفجرِ، فقيل له: يا رسولَ اللهِ، إنَّك تُحرِّكُ شَفتيكَ بشيءٍ ما كُنْتَ تفعَلُه، فما هذا الَّذي تقولُ؟ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أقولُ: اللَّهمَّ بك أُحاوِلُ، وبك أُقاتِلُ، وبك أُصاوِلُ.

 

كتبَ مُعاويةُ إلى المغيرةِ بنِ شعبةَ أيُّ شيءٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إذا سلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ، فأَملاها المغيرةُ عليهِ وَكَتبَ إلى مُعاويةَ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ.

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