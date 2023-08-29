مع بداية الصباح يطلب المواطنون البركة في الرزق والصحة ويكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 عبر جوجل، لتشارك الثواب والخير، والتقرب من الله عز وجل.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وترصد "الدستور" في هذه السطور التالية أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

اللهم أجرنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

اللهم حرم لحمي وجلدي وعظمي وشعري على نـار جهنم.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.

اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار.

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، يـا رب العالمين نحن عبادك، ما عصيناك استخفافًا بعظمتك، إنما ضعفًا منّا، اللهم ارحمنا نحن عبادك، نرجوك رجاء المحتاجين، وما لنا من سواك من نصير.

اللهم أجرنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم حرم لحمي وجلدي وعظمي وشعري على نار جهنم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت، يا كاسى العظام لحما بعد الموت أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار.

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أدعية الصباح اليوم الثلاثاء

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

يا رب الستر من الفضيحة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.