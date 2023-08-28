كل ما تريد معرفته عن ظاهرة القمر الأزرق العملاق

سيزين القمر الأزرق العملاق سماء ليل يوم 30 أغسطس، هذه الظاهرة النادرة التي تحدث مرة واحدة فقط كل عقد هي حقا مشهد يستحق المشاهدة.

ما هو القمر الأزرق؟



القمر الأزرق هو البدر الثاني خلال شهر واحد، عادة ما يحدث البدر مرة واحدة في الشهر (كل 30 يومًا أو نحو ذلك)، ولكن عندما يكون هناك قمر أزرق فإنه يحدث مرتين.

هناك نوعان من القمر الأزرق ولكن لسوء الحظ لا علاقة لأي منهما باللون، وفقًا لوكالة ناسا، فإن القمر الأزرق الموسمي هو البدر الثالث في موسم به أربعة أقمار كاملة، وهو التعريف التقليدي للقمر الأزرق.

سيكون البدر الثالث والأخير في الصيف في نصف الكرة الشمالي هو "القمر الأزرق العملاق"، لأنه سيكون البدر الثاني في شهر تقويمي، وفقًا لدورة القمر حول الأرض التي تستغرق 29 يومًا، مما يجعله "قمرًا أزرقًا عظيمًا".

في المتوسط يكون القمر العملاق أكثر سطوعًا بنسبة 16% من الأقمار العادية، بالإضافة إلى ذلك فإنها تبدو أكبر من البدر المعتاد.

ما هو أفضل وقت لرؤية القمر العملاق الأزرق؟



وينصح بمشاهدة البدر عند شروقه بعد غروب الشمس مباشرة خلال ساعات الغسق للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، في 30 أغسطس 2023 في تمام الساعة 8:37 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيصل القمر الأزرق العملاق إلى أقصى سطوع له، ويتزامن طلوع القمر خاصة في ساعات الشفق مع أفضل وقت في المساء لمشاهدة القمر.

ما مدى ندرة ظهور القمر العملاق الأزرق؟



وفقًا لوكالة ناسا فإن ظاهرة القمر الأزرق العملاق هي ظاهرة نادرة جدًا، ويذكر أن هذه الأقمار غالبا ما تظهر مرة واحدة فقط كل عشر سنوات بسبب الظروف الفلكية، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تصل الفترة الفاصلة بين ظهور القمر الأزرق العملاق إلى عشرين عامًا، في حين أن الأقمار الزرقاء تمثل 3% فقط من الأقمار الكاملة، فإن القمر العملاق يمثل حوالي 25% من جميع الأقمار الكاملة.

على الرغم من أن الفاصل الزمني بين الأقمار الزرقاء العملاقة غير منتظم إلى حد كبير، حيث يمكن أن يصل إلى 20 عامًا، إلا أن المتوسط ​​غالبًا ما يكون 10 سنوات، ستحدث الأقمار الزرقاء العملاقة التالية في في عام 2037 في يناير.