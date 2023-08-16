الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأجرام السماوية الخافتة تظهر الليلة.. ظاهرة فلكية تحدث مرة في الشهر

الأجرام السماوية
الأجرام السماوية الخافتة

يُمكن للفلكيين وُعشاق الظواهر الفلكية أن يستمتعوا بليلة لامعة في السماء؛ تظهر خلالها الأجرام السماوية الخافتة، بعد أن يختفي القمر تمامًا، تمهيدًا لمولد شهر جديد في اليوم التالي.

الظاهرة الفلكية التي تحدث يومًا في الشهر، أوضحها الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكي، من خلال التقرير الشهري الذي يُعده عن أبرز الظواهر الفلكية.

محاق القمر.. أو محاق شهر صفر سيكون الليلة.. حيث يُشرق القمر مع الشمس ثم يغرب معها، حيث تُعتبر ليلة مثالية للفلكيين ومُحبي الفلك لرصد الأجرام السماوية الخافتة، والتي لا تظهر طول الشهر سوى في هذه الليلة.

الظواهر الفلكية السماء الأجرام السماوية القمر الدكتور أشرف تادرس

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