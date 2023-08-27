مجاهد نصار: الانضمام لتجمع بريكس علامة فارقة في تاريخنا

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ردود الفعل العالمية الداعمة لدعوة مصر لتجمع بريكس العالمي، تؤكد قوة اقتصادنا الوطني للتواجد والمشاركة في هذا التحالف الدولي الكبير.

علامة فارقة

وأكد نصار في تصريح صحفي له اليوم، أن الانضمام لبريكس علامة فارقة لمصر واقتصادها في المستقبل القريب، مشيرا إلى النتائج والثمار الجيدة المتوقعة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والموارد والأعمال التجارية والتمويل، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والتسوية بالعملات المحلية والدفع عبر الحدود، بالإضافة إلى أبحاث اللقاحات والصحة العامة، وغيرها من مجالات التعاون داخل 68 دولة أعضاء في تحالف بريكس.

قوة اقتصادية ضخمة

وأشار النائب إلى أن توسيع بريكس نقطة انطلاق جديدة لتعاون المجموعة، ما يعكس تصميم دولها على الاتحاد والتعاون مع الدول النامية، ويلبي طموحات المجتمع الدولي، ويخدم المصالح المشتركة للأسواق الناشئة.

وقال: تجمع بريكس لا يقايض المبادئ، ولا يستسلم للضغوط الخارجية، ويمثل قوة اقتصادية ضخمة في العالم، مشيرا إلى نظرة المجتمع الدولي إلى المشروعات العملاقة التي تنفذ في مصر، و مجالات الاستثمار الواسعة.



ترحيب مصري

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ورحب في بيانه بدعوة مصر للانضمام إلى عضوية مجموعة بريكس اعتبارا من يناير المقبل.

وقال الرئيس السيسي في البيان "أثمن إعلان مجموعة بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويتها اعتباراً من يناير 2024".

وأضاف: "نتطلع للتعاون والتنسيق مع مجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة" لتحقيق أهداف تدعيم التعاون الاقتصادية.