الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“عضو مجلس فرساي": انضمام مصر لـ"بريكس" يساعدها على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية

الدكتورة جيهان جادو
الدكتورة جيهان جادو

تحدثت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي “فرساي” فى فرنسا، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، حول أهمية انضمام مصر لتجمع “بريكس”، مشيرة إلى أنه يعطي المصريين أمل جديد من أجل الخروج من أزمة اقتصادية محتدمة عصفت بالعديد من دول العالم عقب ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافر العديد من السلع والخدمات.

 وأضافت “جادو” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه الأزمة أثرت على العديد من البلاد حيث ارتفعت الأٍسعار في كافة دول العالم مؤكدة أن انضمام مصر لتحالف بريكس الاقتصادي هو خطوة هامة للخروج بعض الشيء من سيطرة أمريكا على الاقتصاد العالمي.

 وأكدت أن انضمام مصر لتحالف بريكس الذي يعد أكبر تجمع اقتصادي سياسي يدافع عن مصالح الدول الأفريقية هو خطوة قوية للعديد من الأسباب أهمها هو التعامل بعملة البلد بالإضافة إلى الاستفادة من المشروعات والاتفاقيات الدولية مع دول تحالف البريكس وأيضًا الحصول على قروض لاستكمال المشروعات التنموية العملاقة.
 

الأزمة الروسية الاوكرانية 

وأوضحت أن العالم أجمع يأمل أن تمر الأزمة الاقتصادية بسلام بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي عصفت اقتصاديًا بالعالم والحقيقة أن دول بريكس دول تتمتع بالقوة أو نظرنا لمصر فهي دولة ذات مكانة كبرى في القارة الإفريقية وموقعها الاستراتيجي المهم والسعودية ثان دول العالم في تصدير البترول والإمارات بالإضافة للهند والصين الدول الصناعية الكبرى.

وأشارت إلى أن الفائدة عظيمة لتلك الدول من من خلال تعزيز التبادل الاقتصادي والاستثمار بينهم، لذلك نأمل مستقبلًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا لمصر بعد انضمامها لـ"بريكس" ولابد أن تعي مصر مصالحها الشخصية وأن لا يكون هناك هيمنة اقتصادية من أي دول أخرى.

وأوضحت أنه مع حلول 2024، ستتسلم مصر رسميًا مقعد عضويتها في مجموعة "بريكس "، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو الاستقلال المالي والاقتصادي عن النظام العالمي المهيمن على دول العالم والمعتمد على الدولار.

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