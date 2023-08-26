السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد يوضح دلالة دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

بريكس
بريكس

أوضح الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، دلالة دعوة مصر إلى الانضمام لمجموعة بريكس، قائلًا: "إن انضمام مصر لـمجموعة بريكس يعتبر إنجازًا له فوائد إيجابية كثيرة". 

وأضاف الدكتور عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية extra news، أنه عندما يكون لدينا هذا العدد من الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس منهم الدول العربية الشقيقة التي يعتبر اقتصادها قويًا مثل الجزائر، ومن ثم لا تنضم، وفقط ترحب بعضوية مجموعة من الدول المعدودة منها مصر، فهذا بالتأكيد يشير إلى وجود قوى سياسية واقتصادية وإدراك من هذه الاقتصاديات القوية التي تمثل أهم اقتصاديات الدول النامية لحجم مصر السياسي والاقتصادي، لكن التعاون مع بريكس لن يحقق هذه الثمار في الأجل القصير، والانضمام إلى البريكس لن يمثل عصا سحرية لمشاكل الاقتصاد المصري، لأنه مع وجود فوائد استراتيجية تمتد إلى سنوات وتؤثر على هيكل الاقتصاد المصري للعقود والأجيال القادمة، إلا أنه في الأجل القصير هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه بحسابات الاقتصاد من حيث التكلفة والعائد، فإن العائد أكبر بكثير من التكلفة، لافتًا إلى أن تقليل الاعتماد على الدولار من خلال صفقات التبادل التجاري بين دول المجموعة ودعم البنية التحتية وتمويل مشروعات التنمية من خلال بنك التنمية الجديد تعتبر واحدة من أهم الإسهامات التي يمكن أن نشعر بها خلال العامين المقبلين.

انضمام مصر مجموعة بريكس خبير اقتصادي بنك التنمية الجديد مشروعات التنمية

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