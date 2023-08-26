السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: مجموعة بريكس تقوم على فلسفة تحقيق معدلات نمو كبيرة

بريكس
بريكس

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تكتل بريكس عبارة عن خمس دول؛ البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، وقد تشكّل عام 2009، ثم أخذ في التطور لتتشكّل بعض المؤسسات من خلال هذا التجمع؛ منها بنك التنمية الجديد الذي يوازي البنك الدولي ويقدّم تمويلات منخفضة التكلفة في مجال البنية التحتية. 

وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هناك أيضًا ترتيبات الاحتياطي التي تعتبر أداة احتياط تساعد الدول المشتركة في التجمع على التغلب على الأزمات النقدية التي من الممكن أن تواجهها، وبالتالي يمكن أن نطلق عليها دور صندوق النقد الدولي.

وأوضح أنه نتيجة لأزمة الرهن العقاري التي واجهت الاقتصاد الرأسمالي القائم على الليبرالية الجديدة في 2007م-2008م، حيث إنها بدأت في عام 2009م تبحث عن مسار لكي يكون هناك نظام اقتصادي موازٍ، وعالم اقتصادي له قطبان. 

وأشار إلى أن الواقع هو أن الاقتصاد العالمي حاليًا ربما يكون ليس قطبيًا فقط، فهو عالم جديد يتشكل متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن مجموعة بريكس تقوم على فلسفة تحقيق معدلات نمو كبيرة.

مجموعة بريكس انضمام مصر بريكس خبير اقتصادي البنك الدولي

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