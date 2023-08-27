الباز: بماذا ستفيد مصر "بريكس" أم سنكون عبئًا عليه؟

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه تلقى تعليقًا من أحد المواطنين حول أن الإعلام كله يوجه سؤالًا عن استفادة مصر من تجمع البريكس، مشيرًا إلى أن هذا المواطن قال له إن الإعلام خاضع لموجة الرأي العام، ولكن السؤال الأهم هو بماذا سنفيد تكتل البريكس؟.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن دول البريكس الخمسة عندما تلقوا طلبات من 23 دولة قبلوا 6 دول فقط ومعنى ذلك أن الأربع دول المؤسسة للبريكس وهي "الصين والهند والبرازيل وروسيا"، وفي 2010 انضمت لهم جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن المجموعة الأساسية مثلما ستفيد الدول الست ستستفيد منهم.

وتابع أن مصر عندما تنضم لهذا التكتل هل سنكون عبئًا وعالة عليهم أم سيكون لنا مساهمة وسنفيدهم كما يفيدونا، والطبيعي أننا سنفيد التكتل لأننا سوق تجارية كبيرة والتبادل التجاري بيننا سيكون أسهل.

هل سنكون قادرين على تسديد مقتضيات الانضمام لهذا التكتل؟

وتساءل: هل سنكون قادرين على تسديد مقتضيات الانضمام لهذا التكتل من الصناعة والزراعة والسياحة لاستيعاب السياح من دول البريكس، مؤكدًا أن الاجتماعات التي قام بها الرئيس السيسي اليوم من لقائه بوزير التجارة والصناعة ووزير السياحة والآثار بحضور رئيس الوزراء تؤكد على تحرك مصر في هذه الاتجاهات.