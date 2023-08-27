تحقيق نمو اقتصادي.. تقرير يبرز مزايا الانضمام لبريكس وأهمية بنك التنمية

عددت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، المميزات التي يوفرها تجمع بريكس للدول الأعضاء، لا سيما بعد انضمام ست دول جديدة بينهم مصر، وفقا لما أعلنه التجمع الخميس الماضي.

مزايا الانضمام للبريكس

ووفقا لخبراء، فإن بنك التنمية الجديد سوف يلعب دورا أكبر في حماية الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدول النامية في الدول المتقدمة والصراعات الجيوسياسية.

ومن جهته، قال تشن دونغشياو، رئيس معاهد شانغهاي للدراسات الدولية، إن هناك العديد من الأمور والمجادلات التي تقوض التعاون والتنمية العالميين، ويتعين على البنوك المتعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الجديد، أن تلعب دورا أكبر للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة بين البلدان النامية، ومعالجة التمويل من منظور عالمي.

بنك التنمية الجديد

بينما قال تشو جي جين، الأستاذ في كلية العلاقات الدولية والشؤون العامة بجامعة فودان، إن البنوك متعددة الجنسيات التي أنشأتها الدول المتقدمة عادة ما تتضمن بنودا إضافية قد تضر بمصالح الدول النامية، ويختلف بنك التنمية الجديد عن هذه البنوك من خلال التركيز بشكل أكبر على التعاون بين بلدان الجنوب.

وفي مواجهة العلاقات الدولية المعقدة والمتقلبة على نحو متزايد، تزايدت أهمية بنك التنمية الجديد من حيث تقديم الدعم القوي للأسواق الناشئة والبلدان النامية من أجل بناء البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف تشو جي جين، أن الاستثمار والتمويل بالعملات المحلية، والذي يمثل أولوية بالنسبة لبنك التنمية الجديد، سيساعد في تحقيق تلك الأهداف.

ووافقت يانغ فان، كبير محللي السياسات في شركة CITIC Securities، على أن البنوك التقليدية متعددة الجنسيات لم تساعد في استقرار السوق المالية العالمية، نظرًا لأن تصرفاتها وقراراتها تعتمد على الدولار الأمريكي في معظم الحالات.

وقالت يانغ فان، إن بنك التنمية الجديد، الذي كان تأسيسه علامة فارقة في إطار آلية تعاون البريكس، يتعين عليه توسيع تسويات العملة المحلية على المدى القصير لزيادة تعزيز التعاون بين أعضائه وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقالت: “يهدف بنك التنمية الجديد إلى توسيع تسوية العملة المحلية بين أعضائه لتحسين بيئة التمويل والسماح للدول الأعضاء بالمشاركة في سوق رأس المال بطريقة أعمق وأكثر نشاطا، بدلا من مواجهة الدولار الأمريكي”.