تنسيقية شباب الأحزاب: انضمام مصر لـ"البريكس" يعكس ثقلها الاستراتيجى (فيديو)

قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يعكس ثقلها الاستراتيجي، ودورها الإقليمي في المنطقة كان له أكبر الأثر في دعوة المجموعة لمصر للانضمام لها.



وأضاف محرم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن قبول الدعوة من مصر في 2023 بعد تكرار الدعوة مرات سابقة ورفضها من قبل مصر، فهذا يعزز نجاح السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- مركز عالمي في تخزين الحبوب

وتابع: أعتقد أنه بعد انضمام مصر لمجموعة "البريكس" سنشهد دورًا كبيرًا جدًا على الدولة المصرية والقطاع الخاص والعاملين في مجال الاستثمار في مصر للاستفادة من الانضمام للمجموعة.



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رئيس الوزراء استعرض، أمس، في كلمته رؤية مصر للتعاون في المجالات التي تمثل أهمية مشتركة بين مجموعة دول البريكس ومنها مصر، التي تضم تطوير قطاع الزراعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات، وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل التكنولوجيا، وأيضًا تحدث عن استضافة مصر لمركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، مما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.



وأردف يمكن أن تصل مصر لمركز عالمي في تخزين الحبوب، وهذا من الأشياء الأساسية التي سوف تجنيها الدولة المصرية بعد انضمامها لمجموعة "البريكس".