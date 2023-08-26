بعيد ميلاد "بنت شبرا"… مواقف تصدرت بها هيدي كرم مواقع التواصل الاجتماعي

تحتفل غدًا النجمة هيدي كرم، بعيد ميلادها، حيث ولدت في شبرا في 27 أغسطس عام 1980، هيدي كرم، الفنانة والمذيعة المصرية، التي اشتهرت بلقب "بنت شبرا"، حيث بدأت مشوارها الفني في عام 1998، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وأثبتت موهبتها في التمثيل والكوميديا.

تخرجت هيدي كرم من كلية التجارة قسم لغة فرنسية بجامعة عين شمس، بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وتخرجت أثناء ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.

هيدي كرم، تتمتع بشخصية جذابة ومرحة، لا تخشى من التعبير عن رأيها أو مشاركة جمهورها بتفاصيل حياتها الشخصية والعائلية، لذلك، كانت هيدي كرم محط اهتمام وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في عدة مواقف، سواء كانت مضحكة أو جريئة أو مؤثرة.

هيدى كرم وابنها

أشهر المواقف التي تصدرت بها الفنانة هيدي كرم مواقع التواصل الاجتماعي:

فيديوهاتها مع ابنها وأمها: التي تظهر فيها جانبها العفوي والمحب للحياة، والتي تلقت إعجاب الكثير من المتابعين، ولكن أيضا انتقاد البعض، الذين اعتبروا أنها تخالف الآداب والتقاليد.

فستانها الغريب: الذي ارتدته في إحدى المناسبات، والذي كان عبارة عن قطعة قماش ملفوفة حول جسدها بطريقة غير متناسقة، والذي أثار سخرية الجمهور والمصممين، ولكن هيدي كرم ردت بطرافة وجرأة على المنتقدين، وقالت إنها تحب أن تكون مريحة في ملابسها.

أقبل أتجوز من غير ديانتي: من التصريحات الجريئة للنجمة هيدي كرم، عندما قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنها تتقبل فكرة الزواج بشخص غير ديانتها.

هيدى كرم

أشهر الأعمال التلفزيونية والسينمائية لهيدي كرم:

فيلم اللي اختشوا ماتوا: هو فيلم درامي تم إنتاجه في سنة 2016 وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمد عبد الخالق وبطولة غادة عبد الرازق، سلوى خطاب، عبير صبري، هيدي كرم، أحمد صفوت وإيهاب فهمي ومن توزيع شركتي سيدرز أرتس وأوسكار للتوزيع، تدور قصة الفيلم عن 7 نساء تربطهن صداقة قوية وعن كيفية مواجهتهن للمشاكل في مجتمع يسيطر عليه الرجال.

هيدى كرم

مسلسل سابع جار: هو مسلسل درامي اجتماعي يحكي قصص سكان عمارة، حيث قدمت فيه دور "نهى" التي تعاني من زوجها الذي يخونها.

مسلسل لؤلؤ: عام 2020، وهو مسلسل رومانسي يروي قصة فتاة تحلم بأن تصبح مغنية شهيرة، وتقع في حب شاب من عائلة ثرية، وقدمت فيه الفنانة هيدي كرم دور "داليا".